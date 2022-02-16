Події

07:51 16.02.2022

NASA виведе на орбіту п'ять космічних обсерваторій протягом наступних десяти років

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NASA виведе на орбіту п'ять космічних обсерваторій протягом наступних десяти років

Національне управління США з аеронавтики та вивчення космічного простору (NASA) планує вивести на орбіту п'ять космічних обсерваторій для спостереження за процесами в атмосфері протягом наступних десяти років, повідомив у вівторок голова управління Білл Нельсон.

"У наступні 10 років NASA збирається запустити п'ять прекрасних обсерваторій. Вони дадуть нам більш точне розуміння того, що відбувається в атмосфері - з льодом, земними та водними масивами", - сказав Нельсон під час телеконференції NASA.

"Цього року ми запустимо місію SWOT (супутник для вивчення висоти морської поверхні - ІФ), за допомогою неї ми вперше отримаємо дані про підвищення рівня озер, річок і течій на додаток до того, що ми вже знаємо про підвищення рівня моря", - додав голова NASA.

Серед основних завдань, які стоять перед NASA, на думку Нельсона, уповільнення процесу глобального потепління та попередження природних катастроф.

Управління планує досліджувати дані прогнозів, щоб покращити розуміння того, як виникають повені. Крім того, за словами Нельсона, розроблятиметься інструментарій для прогнозування підйому рівня води та розширення можливостей, щоб проводити якісніший моніторинг кліматичних даних.

 

 

Теги: #сша #космос #плани
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