Протестувальники в Канаді припинили блокаду автотраси на кордоні зі США

Канадські далекобійники зняли блокаду автотраси на кордоні зі США, повідомляє у вівторок Associated Press.

Блокаду припинили після того, як у ситуацію втрутився прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Раніше через акцію канадських далекобійників на кордоні автомобільним заводам у США та Канаді довелося призупинити або скоротити виробництво.

Крім того, стало відомо про відставку голови поліцейського управління столиці країни Оттави Пітера Слолі, який виявився нездатним вжити своєчасно необхідних заходів для того, щоб покінчити з протестами далекобійників у місті.

Протестувальники, зокрема демонстранти, які блокували центр канадської столиці Оттави, виступали проти коронавірусних обмежень, зокрема, проти закону, схваленого 15 січня, згідно з яким усі водії фур, що прибувають до Канади, мають бути вакциновані. Вони закликали уряд піти у відставку, незважаючи на те, що більшість заходів було введено місцевою владою, а не федеральною, при тому, що більшість обмежень на рівні провінцій вже скасували.

Наразі вакциновано від COVID-19 приблизно 90% канадських водіїв вантажівок.