З початку доби російські найманці вчинили мінометний обстріл околиць Станиці Луганської

З початку цієї доби російські найманці на Донбасі вчинили мінометний обстріл околиць Станиці Луганської, без втрат, повідомили у пресцентрі штабу ООС.

"Станом на 7.00 поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. По околицях Станиці Луганської російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82-мм. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок ворожих дій немає", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабів Facebook у середу.

Минулої доби противник 4 рази порушив режим тиші. Без втрат.