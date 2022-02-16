Події

07:18 16.02.2022

З початку доби російські найманці вчинили мінометний обстріл околиць Станиці Луганської

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З початку доби російські найманці вчинили мінометний обстріл околиць Станиці Луганської

З початку цієї доби російські найманці на Донбасі вчинили мінометний обстріл околиць Станиці Луганської, без втрат, повідомили у пресцентрі штабу ООС.

"Станом на 7.00 поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. По околицях Станиці Луганської російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82-мм. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок ворожих дій немає", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабів Facebook у середу.

Минулої доби противник 4 рази порушив режим тиші. Без втрат.

 

 

Теги: #зведення #оос
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