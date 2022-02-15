Блінкен заявив Лаврову, що можливості для мирного врегулювання ситуації з Україною зберігаються

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок у телефонній розмові з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив, що українську кризу, як і раніше, можна вирішити мирним шляхом, йдеться в заяві держдепу.

"Він зазначив, що... ми (США - ІФ), як і раніше, віддані дипломатичному шляху і віримо, що вікно можливостей для мирного вирішення кризи залишається відкритим", - йдеться у заяві відомства.

Блінкен також наголосив на необхідності досягти "достовірної і значної" деескалації ситуації навколо України.

Він знову нагадав, що "подальша агресія Росії проти України" зустріне швидку та єдину відповідь трансатлантичної спільноти.

Крім того, Блінкен зазначив, що у Вашингтоні з нетерпінням очікують на відповідь від Москви на передані в січні пропозиції США та НАТО з безпеки в Європі. Згідно з держдепом, Блінкен при цьому вказав на заяви Лаврова, що відповідь буде передана "найближчими днями".