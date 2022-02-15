Глави МЗС України та Великої Британії погодили наступні кроки для протидії російській агресії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар із закордонних справ та справ співдружності націй і розвитку Великої Британії Ліз Трасс обговорили у телефонній розмові динаміку створеної Росією безпекової кризи та узгодили наступні кроки Києва та Лондона для утримання Росії від подальшої агресії повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства.

"Голови української та британської дипломатії обмінялися оцінками динаміки створеної Росією безпекової кризи та узгодили наступні кроки Києва і Лондона для утримання Росії від подальшої агресії проти України", – йдеться у повідомленні, оприлюдненому відомством у вівторок увечері.

Кулеба висловив подяку Великій Британії за масштабну безпеку та фінансову підтримку України на тлі агресивних дій РФ.

Трасс підтримала ініціативу України щодо залучення механізмів зменшення небезпеки згідно з Віденським документом та запевнила у підтримці українських ініціатив в ОБСЄ.

Сторони обговорили дії російського парламенту, спрямовані на визнання окремих районів Луганської та Донецької областей частиною Російської Федерації, які загрожують виходом Росії з Мінських домовленостей у разі ухвалення відповідного рішення керівництвом РФ. Глави МЗС скоординували кроки щодо протидії втіленню цього сценарію.

Наголошується, що керівники зовнішньополітичних відомств приділили особливу увагу підготовці до початку нового тристороннього формату співпраці України, Польщі та Великої Британії.