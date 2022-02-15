Російські найманці на Донбасі тричі порушили умови перемир'я

Російські найманці на Донбасі з початку поточної доби, 15 лютого, тричі порушили умови режиму припинення вогню, повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил у вівторок.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що найманці відкривали вогонь із протитанкового ракетного комплексу в бік Катеринівки, з ручних протитанкових гранатометів – у бік Лобачевого, а також обстрілювали позиції української армії з застосуванням мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів у районі Оріхового.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - наголошують у штабі.

Там додають, що військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.