Події

16:07 15.02.2022

Усіх причетних до нападу на журналістів в аеропорту Дніпра встановлено - глава МВС

1 хв читати
Усіх причетних до нападу на журналістів в аеропорту Дніпра встановлено - глава МВС

Усі причетні до нападу на журналістів видання "Українська правда" 13 лютого на території аеропорту в м. Дніпро встановлені й будуть притягнуті до відповідальності, запевняє міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Усі особи, причетні до порушення прав журналістів, вже встановлені й будуть притягнуті до відповідальності, передбаченої законом",- сказав міністр у відеозверненні, оприлюдненому у вівторок на сайті МВС.

Як повідомлялося, в аеропорту м. Дніпро 13 лютого невідомі напали на журналістів "Української правди". Група журналістів прибула у VIP-термінал аеропорту, де почали знімати репортаж на телефон і камеру. На території терміналу в той час перебували троє невідомих чоловіків. Один із них сказав журналістам, що знімати заборонено, забрав телефон і знищив відео. Після скоєного невідомі залишили територію аеропорту.

Кримінальні провадження розпочато за ч.3 ст. 171 (перешкоджання професійній діяльності журналістів службовою особою або за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 345-1 (погрози насильством або знищенням майна щодо журналістів у зв'язку з їхньою професійною діяльністю) Кримінального кодексу України.

В "Українській правді" уточнили, що напад було скоєно на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань Михайла Ткача.

Теги: #мвс #напад #журналісти #монастирський
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:10 15.02.2022
Монастирський закликає українців не реагувати на фейки та апокаліптичні новини в соцмережах

Монастирський закликає українців не реагувати на фейки та апокаліптичні новини в соцмережах

06:51 15.02.2022
Глава МВС: Плани евакуації є, але справою кожного має стати тероборона

Глава МВС: Плани евакуації є, але справою кожного має стати тероборона

14:21 14.02.2022
Глава МВС України: Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний без попередження

Глава МВС України: Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний без попередження

13:15 08.02.2022
Інститут прописки перестає існувати в держорганах, про місце проживання можна повідомити в "Дії" - глава МВС

Інститут прописки перестає існувати в держорганах, про місце проживання можна повідомити в "Дії" - глава МВС

08:10 05.02.2022
У Прип'яті пройшли масові навчання підрозділів МВС

У Прип'яті пройшли масові навчання підрозділів МВС

18:59 04.02.2022
Монастирський: До мене з питань "порішати" ніхто дзвонити не може

Монастирський: До мене з питань "порішати" ніхто дзвонити не може

19:09 03.02.2022
Нардепи "Євросолідарності" та Разумков пропонують звільнити главу МВС Монастирського – проєкт постанови

Нардепи "Євросолідарності" та Разумков пропонують звільнити главу МВС Монастирського – проєкт постанови

14:49 03.02.2022
Глава МВС закликає нацгвардійців повідомляти про нестатутні стосунки

Глава МВС закликає нацгвардійців повідомляти про нестатутні стосунки

07:21 01.02.2022
Глава МВС підтвердив, що за організацію масових заворушень затримано колишнього співробітника правоохоронних органів Голубана

Глава МВС підтвердив, що за організацію масових заворушень затримано колишнього співробітника правоохоронних органів Голубана

01:33 01.02.2022
Голова МВС підтвердив, що за організацію масових заворушень затримано колишнього співробітника правоохоронних органів Голубана

Голова МВС підтвердив, що за організацію масових заворушень затримано колишнього співробітника правоохоронних органів Голубана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НАТО не переглядає рішення Бухарестського саміту щодо перспектив членства України в організації - Столтенберг

МЗС: Позиція України незмінна – визнання Росією так званих Л/ДНР означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей

НАТО поки що не бачить ознак деескалації поблизу України - Столтенберг

Держдума проголосувала за негайне скерування президенту РФ звернення щодо визнання "ДНР" і "ЛНР"

Генсек ОБСЄ застосувала інструментарій щодо раннього запобігання конфліктам з огляду на ситуацію навколо України – Кулеба

ОСТАННЄ

Держприкордонслужба не видавала Аліні Паш довідку про законність перетину нею адмінмежі з Кримом

Посольство США: Голосування в Держдумі про визнання РФ т. зв. Л/ДНР – чергова одіозна спроба порушити суверенітет України

Інформація про можливі агресивні дії РФ проти України озвучується для того, щоб їм запобігти, - Столтенберг

Поліція розслідує зникнення речових доказів у справі про ДТП за участю кортежу Ярославського

НАТО ще не отримало російської відповіді на тему гарантій безпеки - Столтенберг

Ткаченко вважає фіналістку нацвідбору "Євробачення" Аліну Паш талановитою виконавицею, сподівається на позитивний результат ситуації

Більшість українців готові чинити спротив у разі вторгнення Росії - опитування КМІС

НАТО не переглядає рішення Бухарестського саміту щодо перспектив членства України в організації - Столтенберг

Генпрокурор: У силових структур є алгоритми дій для будь-якого сценарію розвитку подій

Ткаченко анонсував на 16 лютого телемарафон на всіх телеканалах країни на тему єднання

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА