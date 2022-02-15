Усіх причетних до нападу на журналістів в аеропорту Дніпра встановлено - глава МВС

Усі причетні до нападу на журналістів видання "Українська правда" 13 лютого на території аеропорту в м. Дніпро встановлені й будуть притягнуті до відповідальності, запевняє міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Усі особи, причетні до порушення прав журналістів, вже встановлені й будуть притягнуті до відповідальності, передбаченої законом",- сказав міністр у відеозверненні, оприлюдненому у вівторок на сайті МВС.

Як повідомлялося, в аеропорту м. Дніпро 13 лютого невідомі напали на журналістів "Української правди". Група журналістів прибула у VIP-термінал аеропорту, де почали знімати репортаж на телефон і камеру. На території терміналу в той час перебували троє невідомих чоловіків. Один із них сказав журналістам, що знімати заборонено, забрав телефон і знищив відео. Після скоєного невідомі залишили територію аеропорту.

Кримінальні провадження розпочато за ч.3 ст. 171 (перешкоджання професійній діяльності журналістів службовою особою або за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 345-1 (погрози насильством або знищенням майна щодо журналістів у зв'язку з їхньою професійною діяльністю) Кримінального кодексу України.

В "Українській правді" уточнили, що напад було скоєно на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань Михайла Ткача.