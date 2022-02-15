Більшість українців готові чинити спротив у разі вторгнення Росії - опитування КМІС

У разі збройної інтервенції з боку Росії у рідне місто чи село більшість українців готові чинити спротив у тому чи іншому вигляді. Про це свідчать результати опитування, проведеного у лютому 2022 року Київським міжнародним інститутом соціології.

"З грудня 2021 року, незважаючи на продовження агресивної ескалації ситуації Росією, в Україні зростає готовність чинити спротив: із 33,3% до 37,3% зросла готовність чинити збройний спротив. Крім того, з 21,7% до 25% зросла готовність чинити спротив шляхом участі в акціях громадського спротиву. Загалом тим чи іншим способом чинити спротив готові 57,5% українців проти 50,2% у грудні", - зазначається у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненому у вівторок.

Планують виїхати до безпечнішого регіону 12,4% опитаних, виїхати за кордон - 7,5%, нічого не робили б 17,9% респондентів. Ще 7,6% не визначилися із відповіддю, а 1,2% відмовилися відповісти на запитання.

У регіональному вимірі готовність чинити спротив варіює від 72,2% на заході України до 30,5% на сході. Готовність чинити збройний спротив - від 44,8% на заході до 17,8% на сході. На заході та в центрі готовність чинити спротив зросла. На півдні порівняно з груднем різниця в межах похибки, але з тенденцією до деякого зростання готовності чинити спротив. На сході, навпаки, різниця також у межах похибки порівняно з груднем, але є тенденція до нижчої готовності чинити спротив.

Опитування проводилося 5-13 лютого методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Загалом опитано 2004 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (вік 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролює влада України, - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, яку контролює українська влада.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.