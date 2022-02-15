НАТО не переглядає рішення Бухарестського саміту щодо перспектив членства України в організації - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що рішення Альянсу щодо перспективи членства України залишається чинним, незважаючи на загрозу можливого нападу Росії на Україну.

"Бухарестське рішення залишається чинним. НАТО впевнене, що всі держави мають право обирати свій власний шлях, і двері НАТО залишаються відчиненими", - сказав він у вівторок у Брюсселі, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про можливість Альянсу переглянути це рішення.

Столтенберг констатував, що розширення НАТО "було великим успіхом, оскільки це про розширення демократії та свободи, миру та стабільності у всій Європі на десятиліття".

"Це рішення залишається чинним", - запевнив генсек Альянсу.