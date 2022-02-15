У День єднання адмінбудівлі підсвітять кольорами Державного прапора України

Кабінет Міністрів доручив органам влади забезпечити підняття Державного прапора України на адміністративних будівлях у всіх населених пунктах та підсвічування у вечірній час адмінбудівель кольорами прапора у День єднання, 16 лютого.

Зокрема, згідно з розпорядженням №147 від 14 лютого, уряд доручив Міністерству культури та інформаційної політики, центральним органам державної влади, іншим зацікавленим органам влади, обласним, Київській міській держадміністраціям, органам місцевого самоврядування та суб'єктам господарювання (за згодою) 16 лютого забезпечити підняття Державного прапора України на адміністративних будівлях у всіх населених пунктах; виконання о 10:00 Державного гімну України, підсвічування у вечірній час адміністративних будівель кольорами Державного прапора України.

Також 16-18 лютого у навчальних закладах буде проведено заходи, присвячені консолідації українського суспільства, зокрема урок єдності (16 лютого) та урок медіаграмотності (17-18 лютого), зустрічі із захисниками України та інші патріотичні заходи.

Крім того, уряд доручив профільним відомствам звернутися до Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій із пропозицією провести 16 лютого спільні молебні за Україну.

Серед іншого доручено з 16 лютого забезпечити проведення за кордоном заходів, спрямованих на покращення міжнародного іміджу України, зокрема підсвічування кольорами Державного прапора України адміністративних будівель і культурно-історичних будівель та споруд у столицях інших держав.

Мінкультури та Державному агентству з питань кіно доручено забезпечити проведення 16-20 лютого марафону фільмів, створених за часів незалежності України, на екранах кінотеатрів та телеканалів.

Також Міністерству реінтеграції тимчасово окупованих територій доручено організувати та провести 15-28 лютого засідання за круглим столом, виступи творчих колективів та інші заходи, спрямовані на консолідацію українського суспільства у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

Крім того, профільним відомствам доручено сприяти проведенню 16 лютого загальнонаціональними та регіональними телерадіокомпаніями телемарафону "UA разом" з 8:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав указ №53/2022 "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства", в якому постановляє з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз оголосити 16 лютого 2022 року Днем єднання українців.