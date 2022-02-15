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12:27 15.02.2022

В Україні 16 лютого погода суттєво не зміниться

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В Україні 16 лютого погода суттєво не зміниться

В Україні найближчої доби збережеться тепла погода, температура в більшості областей кардинально не зміниться. У наступні дві доби тенденція збережеться, але збільшиться хмарність, пройдуть опади та посилиться вітер, повідомляє Укргідрометцентр.

У середу, 16 лютого, в Україні без суттєвих опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ із мокрим снігом. У північно-східній частині країни та Карпатах вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, у Сумській, Харківській та Луганській областях 6-11° морозу. Вдень 2-7° тепла, у західних областях, Криму та на півдні Одеської області до 9°. У Карпатах уночі 1-6° морозу, вдень приблизно 0°.

У Києві у середу без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, найвища температура вдень 16 лютого в Києві була зафіксована у 1957 році і становила 11,8°, найнижча вночі - 23,3° морозу у 1911 році.

У четвер, 17 лютого, в Україні подекуди невеликий дощ, на Лівобережжі з мокрим снігом. Удень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях помірний дощ.

У північно-східній частині та в Карпатах вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі у західних областях, вдень у всій країні пориви 15-20 м/с,

Температура вночі 0-5° тепла, у східній частині до 2° морозу. Вдень 3-8 ° тепла, у південній частині 9-14 °.

У Карпатах уночі невеликий сніг, удень значний мокрий сніг із дощем. Можливі пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-30 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень приблизно 0°.

У Києві у ніч на четвер невеликий, удень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.

Теги: #погода #укргідрометцентр
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