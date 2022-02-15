Ізраїльська EL AL виділила додаткові літаки для повернення американських громадян з України до США

Найбільша авіакомпанія Ізраїлю EL AL оголосила про виділення додаткових літаків для повернення американських громадян, які застрягли в Україні, до США через Тель-Авів, повідомляється у пресрелізі компанії.

У релізі, зокрема, зазначається, що зіткнувшись зі зростаючою напругою та політичною невизначеністю в Україні, багато американських громадян намагаються повернутися до США, але зазнають труднощів із забезпеченням рейсів, оскільки більшість американських та багато європейських авіакомпаній вже скоротили або призупинили свої рейси в Україну.

За даними компанії, EL AL Israel Airlines - один із небагатьох перевізників, який досі виконує регулярні рейси між Тель-Авівом та Києвом. EL AL також забезпечує найбільшу кількість авіаперевезень між Ізраїлем та США, виконуючи до п'яти рейсів на день у Нью-Йорк та безпересадкові рейси в Лос-Анджелес та Маямі.