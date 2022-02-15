ВР звернулася до міжнародних організацій, урядів та парламентів у зв'язку з ескалацією РФ ситуації з безпеки навколо України

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови про звернення до ООН, Європейського парламенту, парламентських Асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, Організації Чорноморського економічного співробітництва, урядів та парламентів іноземних держав у зв'язку з ескалацією Російською Федерацією ситуації щодо безпеки навколо України.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №7045 у цілому підтримали 326 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

Верховна Рада закликає Російську Федерацію відвести військові сили та озброєння від кордону з Україною та вивести їх із тимчасово-окупованих територій, припинити військові навчання у морських акваторіях України та зняти перепони для міжнародної морської торгівлі.

У проєкті постанови Верховна Рада пропонує засудити дії Російської Федерації, спрямовані на безпідставне розширення військової агресії проти України.

Крім того, згідно з проєктом, Верховна Рада просить міжнародні організації, а також уряди та парламенти іноземних держав посилити санкційний тиск на Росію як важливий елемент комплексних зусиль щодо стримування держави-агресора та збереження європейської архітектури безпеки.

Верховна Рада пропонує продовжувати підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в рамках міжнародно визнаних кордонів та необхідності мирного вирішення спровокованого Російською Федерацією збройного конфлікту на основі норм та принципів міжнародного права з використанням наявних переговорних форматів.

Парламент також радить міжнародним організаціям та своїм колегам із іноземних парламентів посилити та прискорити надання Україні комплексної, зокрема оборонної допомоги.

Авторами проєкту постанови є голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко та віцеспікер Олена Кондратюк.