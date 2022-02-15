Події

07:33 15.02.2022

Кабмін затвердив план заходів до Дня єднання та підвищив зарплати військовим з 1 березня

2 хв читати
Кабмін затвердив план заходів до Дня єднання та підвищив зарплати військовим з 1 березня

Кабінет міністрів України затвердив план заходів Дня єднання, який відзначатиметься 16 лютого, та передбачає підвищення зарплат військовослужбовцям з 1 березня 2022 року, повідомила пресслужба урядового порталу.

"Виплати військовослужбовцям Збройних сил буде підвищено на 30% з 1 березня 2022 року", - цитує пресслужба слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Крім того, з початку 2022 року до 20% зросте грошове забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби та Національної гвардії (з урахуванням вже ухваленого рішення про підвищення на 10% з 1 лютого).

Зазначається, що це передбачено заходами, які уряд схвалив згідно з указом президента від 14 лютого 2022 р. №53/2022р.

"День єднання має консолідувати українців перед лицем загрози та інформаційного тиску. Уряд продемонстрував свою згуртованість, оперативно напрацювавши план заходів, у якому, зокрема, передбачається підвищення виплат для наших військовослужбовців. Ми очікуємо такої ж консолідації від органів місцевого самоврядування та всього суспільства, адже саме єднання — незламна сила України", – зазначив Шмигаль.

Серед іншого план заходів передбачає створення єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації "UAразом" для забезпечення щоденного інформування населення про стан ситуації безпеки, прискорення процесу створення системи територіальної оборони, а також проведення у зарубіжних дипломатичних установах України зустрічі дипломатичних працівників та українських громад.

Як повідомлялося, Зеленський підписав указ №53/2022 "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства", в якому ухвалює з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз оголосити 16 лютого 2022 року Днем єднання українців.

 

 

 

Теги: #кабмін #зарплати #військові
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:04 15.02.2022
Кабмін зареєстрував свій законопроект про збільшення ренти на газ зі ще вищими ставками, має намір направити гроші на розвиток внутрішньої авіації

Кабмін зареєстрував свій законопроект про збільшення ренти на газ зі ще вищими ставками, має намір направити гроші на розвиток внутрішньої авіації

19:33 14.02.2022
Зеленський доручив Кабміну затвердити план підвищення зарплат ЗС України на 30% з 1 березня – указ

Зеленський доручив Кабміну затвердити план підвищення зарплат ЗС України на 30% з 1 березня – указ

22:40 13.02.2022
Міноборони Канади заявляє, що виводить частину канадських військових із України

Міноборони Канади заявляє, що виводить частину канадських військових із України

21:23 13.02.2022
Кабмін виділив 16,6 млрд грн на додатковий держмеханізм страхування безпеки польотів в Україні

Кабмін виділив 16,6 млрд грн на додатковий держмеханізм страхування безпеки польотів в Україні

20:04 13.02.2022
На засіданні Кабміну о 20.00 очікується ухвалення рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками – заступник голови ОП Тимошенко

На засіданні Кабміну о 20.00 очікується ухвалення рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками – заступник голови ОП Тимошенко

19:35 13.02.2022
Позачергове засідання Кабміну відбудеться у неділю о 20.00

Позачергове засідання Кабміну відбудеться у неділю о 20.00

19:41 12.02.2022
Пентагон вирішив вивести з України 160 військових інструкторів

Пентагон вирішив вивести з України 160 військових інструкторів

07:42 12.02.2022
Пентагон вирішив направити ще 3 тис. десантників до Польщі

Пентагон вирішив направити ще 3 тис. десантників до Польщі

21:07 07.02.2022
МОЗ та Офіс президента перевіряють виплати підвищених зарплат медикам

МОЗ та Офіс президента перевіряють виплати підвищених зарплат медикам

21:57 05.02.2022
На білорусько-російських навчаннях "Союзна рішучість" відпрацьовуватиметься південний напрямок

На білорусько-російських навчаннях "Союзна рішучість" відпрацьовуватиметься південний напрямок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 29 724 нові випадки захворювання на Covid-19, одужали 23 235 людей, 305 померли

Минулої доби російські найманці п'ять разів порушили режим тиші, поранено двох військових

США переносить тимчасово посольство з Києва до Львова

Зеленський започаткував День єднання 16 лютого 2022 року, який називають днем російського вторгнення в Україну

Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання

ОСТАННЄ

В Україні за добу виявили 29 724 нові випадки захворювання на Covid-19, одужали 23 235 людей, 305 померли

СБУ розпочинає контрдиверсійні навчання в Харківській області, які триватимуть до початку березня

Глава МЗС Франції вкотре заявив про загрозу ескалації ситуації навколо України

На Прикарпатті вбито кримінального авторитета, поліція оголосила у розшук підозрюваного

Джонсон і Байден вважають, що дипломатія і Росія мають ключове вікно для відступу від загроз Україні

Минулої доби російські найманці п'ять разів порушили режим тиші, поранено двох військових

Канада поставить Україні зброю

Глава Пентагону вирушає в турне країнами Європи

На Полтавщині вибухнув бензовоз, загинув водій

Пентагон обмірковує новий спосіб озброєння України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА