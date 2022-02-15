Кабмін затвердив план заходів до Дня єднання та підвищив зарплати військовим з 1 березня

Кабінет міністрів України затвердив план заходів Дня єднання, який відзначатиметься 16 лютого, та передбачає підвищення зарплат військовослужбовцям з 1 березня 2022 року, повідомила пресслужба урядового порталу.

"Виплати військовослужбовцям Збройних сил буде підвищено на 30% з 1 березня 2022 року", - цитує пресслужба слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Крім того, з початку 2022 року до 20% зросте грошове забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби та Національної гвардії (з урахуванням вже ухваленого рішення про підвищення на 10% з 1 лютого).

Зазначається, що це передбачено заходами, які уряд схвалив згідно з указом президента від 14 лютого 2022 р. №53/2022р.

"День єднання має консолідувати українців перед лицем загрози та інформаційного тиску. Уряд продемонстрував свою згуртованість, оперативно напрацювавши план заходів, у якому, зокрема, передбачається підвищення виплат для наших військовослужбовців. Ми очікуємо такої ж консолідації від органів місцевого самоврядування та всього суспільства, адже саме єднання — незламна сила України", – зазначив Шмигаль.

Серед іншого план заходів передбачає створення єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації "UAразом" для забезпечення щоденного інформування населення про стан ситуації безпеки, прискорення процесу створення системи територіальної оборони, а також проведення у зарубіжних дипломатичних установах України зустрічі дипломатичних працівників та українських громад.

Як повідомлялося, Зеленський підписав указ №53/2022 "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства", в якому ухвалює з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз оголосити 16 лютого 2022 року Днем єднання українців.