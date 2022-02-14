У Франції набуває чинності чотиримісячний термін для бустерного щеплення від коронавірусу

Починаючи з вівторка, французам, щоб зберегти дію вакцинної перепустки, необхідної для відвідування низки громадських заходів та поїздок на регіональному транспорті, потрібно буде зробити бустерне щеплення не пізніше ніж за чотири місяці після початкового вакцинного циклу проти COVID-19.

Це правило не стосуватиметься лише тих, хто встиг перехворіти на коронавірусну інфекцію після перших двох доз двокомпонентних вакцин і після однієї - однокомпонентної, повідомляє газета Le Figaro з посиланням на міністра охорони здоров'я Олів'є Верана. Максимальний термін для посилення щеплення досі становив сім місяців.

Видання нагадує ще один виняток: молоді люди 16-17 років не зобов'язані робити бустерне щеплення для продовження вакцинної перепустки. А ще молодші підлітки не повинні мати вакцинні перепустки.

Водночас влада має намір обговорити припинення використання масок у громадському транспорті, хоча терміни такого рішення поки що не зазначаються. "Наприкінці тижня засідатиме рада санітарної безпеки, це стане однією з тем обговорення", - наводить газета слова міністра-делегата транспорту Жан-Батиста Джебаррі.

З початку кампанії вакцинації у Франції понад 54,1 млн осіб отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19 (80,3% від населення) і понад 53 млн мають тепер повний вакцинний цикл (78,7% від усього населення).