Події

20:52 14.02.2022

ВР може поточного тижня розглянути можливість онлайн-голосування для депутатів, хворих на COVID-19

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ВР може поточного тижня розглянути можливість онлайн-голосування для депутатів, хворих на COVID-19

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що Верховна Рада може поточного пленарного тижня ухвалити поправку до Регламенту щодо впровадження механізму "гібридного" голосування, який дасть змогу народним депутатам, хворим на коронавірусну хворобу, долучатися до ухвалення рішень парламенту в онлайн-режимі.

"Текст законопроєкту вже готовий. Ми хочемо за це вже цього тижня голосувати. Це у вигляді поправки до Регламенту оформлено", - сказав Арахамія після засідання фракції у понеділок увечері.

Теги: #рада #онлайн #голосування
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