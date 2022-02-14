Резніков поінформував посла Білорусі про планові навчання ЗСУ на полігонах на всій території України

Міністр оборони України Олексій Резніков провів бесіду з послом Республіки Білорусь в Україні Ігорем Соколом, сторони обговорили актуальні питання взаємодії між країнами у сферах безпеки та оборони.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, Резніков, зокрема, поінформував білоруську сторону про планові навчання Збройних сил України, які відбуваються на полігонах на всій території України та мають оборонний характер.

"Ми повідомили білоруським колегам про наші дії. Важливо, щоб вони розуміли логіку нашої роботи. І щоб не виникало безпідставної напруги у відносинах між нашими державами та народами", - зазначив Резніков.

Раніше у понеділок Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

"Відбулася телефонна розмова з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Мета діалогу - зняти стрес і не допустити ескалації відносин. Ми обговорили актуальні питання та визначили алгоритм подальшої взаємодії. Бачу в цьому позитивний сигнал та перший крок до співпраці", - написав Резніков у Twitter.