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19:33 14.02.2022

Зеленський доручив Кабміну затвердити план підвищення зарплат ЗС України на 30% з 1 березня – указ

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Зеленський доручив Кабміну затвердити план підвищення зарплат ЗС України на 30% з 1 березня – указ

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України затвердити план заходів щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

Указ №53/2022 оприлюднено на сайті президента.

"Кабінету Міністрів України в одноденний строк затвердити план заходів, передбачивши, зокрема: забезпечення з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України на 30 відсотків та доведення до 20 відсотків від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України", - зазначається в тексті документа.

 

 

Теги: #підвищення #зсу #зарплати
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