Укрексімбанк спростував інформацію про мінування відділень

Інформація про мінування відділень державного Укрексімбанку (Київ) унаслідок перевірок виявилася неправдивою, повідомила його пресслужба у понеділок.

"Анонімні повідомлення про мінування відділень Укрексімбанку, що надходять за останні дні, виявилися помилковими. Після проведення обстеження вибухонебезпечних предметів у приміщеннях не виявлено. Жодної загрози працівникам, клієнтам, документам, цінностям та майну банку не зафіксовано", – зазначено в повідомленні.

Пресслужба наголосила, що банк продовжує забезпечувати повноцінне обслуговування клієнтів в установах власної мережі.

Укрексімбанк було створено у 1992 році, єдиним власником є держава. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 жовтня 2021 року за розміром загальних активів Укрексімбанк посідав третє місце (233,012 млрд грн) серед 71 банку в країні.