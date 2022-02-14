Події

18:34 14.02.2022

Україна не планує закривати повітряний простір, для цього немає підстав – секретар РНБО

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Україна не планує закривати повітряний простір, для цього немає підстав – секретар РНБО

Україна не планує закривати свій повітряний простір для цивільної авіації, оскільки для цього немає жодних підстав, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Ми небо наше не закриваємо й закривати на сьогодні не плануємо, і немає для цього тих чи інших підстав. Це, по-перше. Щодо деяких компаній, які мають у лізингу літаки та перестраховуються. Насамперед це пов'язано з Нідерландами. Ви пам'ятаєте, коли Російська Федерація збила МН17 на території Донецької області. Вони на сьогодні перестраховуються. Ще раз наголошую: ми цього не бачимо, ми закривати це не будемо", - повідомив Данілов журналістам за підсумками зустрічі з представниками Верховної Ради у понеділок.

Теги: #повітряний_простір
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