Події

17:59 14.02.2022

Шахраї-серцеїди вкрали в американців $547 млн у 2021 році

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Шахраї-серцеїди вкрали в американців $547 млн у 2021 році

Кількість романтичних афер у США у 2021 році збільшилася на 80% порівняно з попереднім роком, до більше ніж 56 тис. випадків, ідеться у звіті Федеральної торгової комісії США (FTC).

При цьому шахраї, які за схемою виманюють гроші в самотніх людей в інтернеті, вдаючи їхніх коханих, вкрали у своїх жертв рекордну суму - $547 млн проти $307 млн у 2020 році.

Тим часом найбільш вразливими жертвами таких афер залишаються люди старше 70 років, але звіт також засвідчив, що минулого року найбільший приріст повідомлень про випадки романтичних шахрайств зафіксовано серед представників молодшого покоління - людей від 18 до 29 років.

Дослідники FTC водночас не назвали конкретних причин такого різкого стрибка, але наголосили, що зростання романтичних афер могло статися через пандемію COVID-19, унаслідок якої багато людей опинилися ізольованими вдома і стали більш уразливими перед таким шахрайством.

Схема афери залишається практично незмінною, зазначають дослідники. Типовою жертвою стають люди, які шукають партнера на сайтах знайомств. Але останнім часом почастішали випадки, коли шахрай знаходить свою жертву у звичайних соцмережах і месенджерах, таких як Facebook або Instagram.

"Шахраї-серцеїди - майстри обману. Вони створюють фальшиві акаунти в соцмережах із привабливими фотографіями, взятими з інтернету. Іноді вони можуть навіть вкрасти дані реальних людей. Ці люди вивчають інформацію, якою інші діляться в мережі, а потім нав'язуються жертві під приводом наявності спільних інтересів", - ідеться у звіті.

Після того, як жертва стає залученою в розмову, незабаром починаються прохання про гроші.

Експерти FTC відзначають також, що шахраї останнім часом частіше просять відправити подарункові картки або криптовалюту.

Теги: #сша #шахраї
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