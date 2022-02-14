Шольц: Дуже важливі прямі переговори з Києвом та Москвою

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц заявив про важливість прямих переговорів із Києвом та Москвою.

"Наша спільна ціль - уникнути ескалації. Для цього ми працюємо на всіх рівнях дуже інтенсивно, тісно і довірливо. Дуже важливі прямі переговори з Києвом та Москвою. Ми готові до серйозного діалогу з Росією щодо питання європейської безпеки. НАТО та США надали Росії конкретні пропозиції, які ми підтримуємо, і ми очікуємо наразі від Росії реакції у відповідь", - сказав Шольц на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок.