Зеленський і Шольц обговорили закупівлю Києвом озброєння та військової техніки через Агентство НАТО з підтримки та закупівель

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі у понеділок обговорили питання закупівлі Україною зброї через структури Північноатлантичного альянсу, зокрема Агентство НАТО з підтримки та закупівлі.

"Для України дуже важливим (питанням – ІФ) є закупівля озброєння та військової техніки із застосуванням механізмів Агентства НАТО з підтримки та закупівель. Це питання я також (сьогодні – ІФ) порушував", - сказав Зеленський на брифінгу за підсумками зустрічі з Шольцом у Києві.