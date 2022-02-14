Події

16:21 14.02.2022

Зеленський і Шольц обговорили закупівлю Києвом озброєння та військової техніки через Агентство НАТО з підтримки та закупівель

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Зеленський і Шольц обговорили закупівлю Києвом озброєння та військової техніки через Агентство НАТО з підтримки та закупівель

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі у понеділок обговорили питання закупівлі Україною зброї через структури Північноатлантичного альянсу, зокрема Агентство НАТО з підтримки та закупівлі.

"Для України дуже важливим (питанням – ІФ) є закупівля озброєння та військової техніки із застосуванням механізмів Агентства НАТО з підтримки та закупівель. Це питання я також (сьогодні – ІФ) порушував", - сказав Зеленський на брифінгу за підсумками зустрічі з Шольцом у Києві.

Теги: #озброєння #зеленський #шольц
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