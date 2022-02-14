"МАУ" відправить п'ять Boeing 737-800 в Іспанію через припинення страхування літаків у небі України, ще два літаки відбудуть на плановий техогляд у Белград

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ", Київ) отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.

"МАУ" отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. У зв'язку з цим "МАУ" на вимогу лізингодавців відправляє п'ять літаків Boeing 737-800 до Іспанії за умови збереження інших повітряних суден у флоті компанії. Крім цього, два літаки авіакомпанії направляються на планове технічне обслуговування двигунів у Белград", - зазначено в офіційному повідомленні авіакомпанії в понеділок.

У "МАУ" також повідомили, що тривають переговори зі страховими компаніями, Міністерством інфраструктури України та Державною авіаційною службою. Авіаперевізник сподівається на взаєморозуміння.

Раніше, 13 лютого в Мінінфраструктури відбулася робоча нарада за участю керівництва Офісу президента України, Державної авіаційної служби України, ДП "Украерорух", ДП МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації.

Як зазначає джерело агентства "Інтерфакс-Україна", Azur Air Ukraine і Windrose на зустрічі не були присутні й допомогу у зв'язку з ситуацією зі страховкою не запитували.

Потім, також 13 лютого, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення Міністерству інфраструктури 16,6 млрд грн із резервного фонду Державного бюджету для забезпечення безпеки польотів повітряних суден у повітряному просторі країни. Ці кошти покривають страхові випадки для щонайменше 23 повітряних суден.

За наявною в "Інтерфакс-Україна" інформацією, авіакомпанія SkyUp подала до списку сім літаків Boeing 737-800, авіакомпанія Bees Airline - чотири таких самих літаки. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") подала список із 12 бортів: чотири Embraer ERJ 190-100, шість Boeing 737-800 і два Boeing 737-900ER.

Комітет з питань бюджету Верховної Ради ввечері 13 лютого погодив перерозподіл 16,6 млрд грн видатків держбюджету за рахунок скорочення видатків за бюджетною програмою "обслуговування держборгу" для фінансування додаткового держмеханізму страхування безпеки польотів в Україні.