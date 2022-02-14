Події

15:28 14.02.2022

"МАУ" відправить п'ять Boeing 737-800 в Іспанію через припинення страхування літаків у небі України, ще два літаки відбудуть на плановий техогляд у Белград

2 хв читати
"МАУ" відправить п'ять Boeing 737-800 в Іспанію через припинення страхування літаків у небі України, ще два літаки відбудуть на плановий техогляд у Белград

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ", Київ) отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.

"МАУ" отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. У зв'язку з цим "МАУ" на вимогу лізингодавців відправляє п'ять літаків Boeing 737-800 до Іспанії за умови збереження інших повітряних суден у флоті компанії. Крім цього, два літаки авіакомпанії направляються на планове технічне обслуговування двигунів у Белград", - зазначено в офіційному повідомленні авіакомпанії в понеділок.

У "МАУ" також повідомили, що тривають переговори зі страховими компаніями, Міністерством інфраструктури України та Державною авіаційною службою. Авіаперевізник сподівається на взаєморозуміння.

Раніше, 13 лютого в Мінінфраструктури відбулася робоча нарада за участю керівництва Офісу президента України, Державної авіаційної служби України, ДП "Украерорух", ДП МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації.

Як зазначає джерело агентства "Інтерфакс-Україна", Azur Air Ukraine і Windrose на зустрічі не були присутні й допомогу у зв'язку з ситуацією зі страховкою не запитували.

Потім, також 13 лютого, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення Міністерству інфраструктури 16,6 млрд грн із резервного фонду Державного бюджету для забезпечення безпеки польотів повітряних суден у повітряному просторі країни. Ці кошти покривають страхові випадки для щонайменше 23 повітряних суден.

За наявною в "Інтерфакс-Україна" інформацією, авіакомпанія SkyUp подала до списку сім літаків Boeing 737-800, авіакомпанія Bees Airline - чотири таких самих літаки. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") подала список із 12 бортів: чотири Embraer ERJ 190-100, шість Boeing 737-800 і два Boeing 737-900ER.

Комітет з питань бюджету Верховної Ради ввечері 13 лютого погодив перерозподіл 16,6 млрд грн видатків держбюджету за рахунок скорочення видатків за бюджетною програмою "обслуговування держборгу" для фінансування додаткового держмеханізму страхування безпеки польотів в Україні.

Теги: #транспорт #мау
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:58 11.02.2022
Першу ділянку Київської обхідної дороги будуватиме американська Bechtel Corporation

Першу ділянку Київської обхідної дороги будуватиме американська Bechtel Corporation

10:25 11.02.2022
Депутати "Слуги народу" пропонують у 2-10 разів підвищити штрафи для власників елітних авто

Депутати "Слуги народу" пропонують у 2-10 разів підвищити штрафи для власників елітних авто

12:20 09.02.2022
Українські автоперевізники отримають 12 тис. литовських дозволів

Українські автоперевізники отримають 12 тис. литовських дозволів

11:12 04.02.2022
Україна й Туреччина домовилися про повну лібералізацію автоперевезень

Україна й Туреччина домовилися про повну лібералізацію автоперевезень

15:13 01.02.2022
МАУ з червня відновлює 15 маршрутів, запускає нові рейси до Аліканте та Осло

МАУ з червня відновлює 15 маршрутів, запускає нові рейси до Аліканте та Осло

14:52 01.02.2022
Акціонери не готові допомагати "МАУ", коли її ж президент позивається до неї - Майберг

Акціонери не готові допомагати "МАУ", коли її ж президент позивається до неї - Майберг

11:17 26.01.2022
Вплив фінансово-промислових груп та корупція стали основними причинами кризового стану "Укрзалізниці" - ТСК

Вплив фінансово-промислових груп та корупція стали основними причинами кризового стану "Укрзалізниці" - ТСК

10:21 26.01.2022
"Укрзалізниця" завершила електрифікацію залізничного перегону ім. Т. Шевченка - Сміла

"Укрзалізниця" завершила електрифікацію залізничного перегону ім. Т. Шевченка - Сміла

18:22 25.01.2022
Київ у лютому планує запустити тестову оплату банківською карткою в наземному транспорті

Київ у лютому планує запустити тестову оплату банківською карткою в наземному транспорті

07:55 23.01.2022
У громадському транспорті столиці посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень

У громадському транспорті столиці посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ухвалення Держдумою РФ постанов про визнання окупаційних структур на Донбасі означає відмову РФ від Мінських угод - Подоляк

Глава МВС України: Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний без попередження

Рада, уряд та президент вироблять єдину позицію щодо Мінських домовленостей - Стефанчук

У Києві розпочалася зустріч Зеленського та Шольца - Офіс президента

Зустріч ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ РФ відбудеться, ймовірно, 15 лютого - МЗС

ОСТАННЄ

Питання звернення до президента РФ про визнання т. зв. Л/ДНР Держдума розгляне 15 лютого

Шкарлет: Освітній процес у навчальних закладах триває, жодних рішень щодо його призупинення немає

"Укрзалізниця" працює у штатному режимі, ажіотажного попиту на квитки немає

Ухвалення Держдумою РФ постанов про визнання окупаційних структур на Донбасі означає відмову РФ від Мінських угод - Подоляк

Чорноморські порти працюють у штатному режимі - Мінінфраструктури

Україна та Білорусь домовилися про взаємні візити аташе з питань оборони на навчання

Резніков після розмови з главою Міноборони Білорусі: Бачу позитивний сигнал та перший крок до співпраці

Глава МВС України: Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний без попередження

Депутати-єдинороси внесли до Держдуми проєкт постанови про направлення на консультації до МЗС проєкту звернення про визнання т. зв Л/ДНР

Рада, уряд та президент вироблять єдину позицію щодо Мінських домовленостей - Стефанчук

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА