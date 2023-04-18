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15:49 18.04.2023

Судові процеси в Ірані не принесли правди чи справедливості родинам жертв катастрофи літака МАУ - заява Міжнародної групи

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Судові процеси в Ірані не принесли правди чи справедливості родинам жертв катастрофи літака МАУ - заява Міжнародної групи

Фіктивні судові процеси у справі щодо авіакатастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" під Тегераном не повинні відволікати увагу світу від невиконання Іраном своїх міжнародних зобов'язань та уникнення відповідальності за свої дії, заявляє Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752.

"8 січня 2020 року Ісламська Республіка Іран цинічно збила літак рейс PS752 над Тегераном. Цього тижня Іран оголосив вердикти у кримінальних процесах проти ймовірних винуватців збиття літака. Фіктивні судові процеси, які відбулися в Тегерані, не повинні відволікати увагу світу від невиконання Іраном своїх міжнародних зобов’язань та уникнення відповідальності за свої дії. Ані судові процеси, ані вироки, оголошені цього тижня, не принесли правди чи справедливості сім’ям жертв", - ідеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС України.

У Міжнародній групі з координації допомоги жертвам рейсу PS752 наголосили, що весь процес, починаючи з розслідування Іраном обставин катастрофи, не був неупередженим і прозорим.

"Родини 176 невинних жертв все ще чекають на справедливість, на яку вони заслуговують. Ми солідарні з родинами та близькими жертв збиття рейсу PS752 і докладатимемо всіх необхідних зусиль, допоки справедливість не буде забезпечена", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, суд Ірану ухвалив вироки десятьом іранським військовослужбовцям за збитий український пасажирський літак рейсу PS752 Міжнародних авіаліній над Тегераном у 2020 році, повідомляла Alarabia News із посиланням на вебсайт судової системи Mizan Online.

За даними сайту, одного з командирів було засуджено до 10 років позбавлення волі, а дев'ятьох інших - від одного до трьох років позбавлення волі.

Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, був збитий у районі міжнародного аеропорту ім. Імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев'ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за падіння українського літака.

Теги: #мау #іран #ps752

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