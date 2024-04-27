Права на логотип МАУ на майданчику СЕТАМ придбав директор Орловської ВЕС

Права на логотип авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) на майданчику держпідприємства "СЕТАМ" придбав директор Орловської вітроелектростанції (ВЕС) Іван Лях.

“Ймовірно, запитуєте, навіщо мені це потрібно. По-перше, якщо після закінчення війни у когось виникне бажання відтворити авіакомпанію МАУ, буду радий взяти участь у процесі оригінальних прав на інтелектуальну власність. По-друге, якщо цього не станеться, володіти частинкою історії цивільної авіації України захопленій авіацією людині дорогого вартує", - написав він у фейсбуці в п'ятницю.

За словами Ляха, СЕТАМ виставляло на продаж пакети різного майна МАУ, що проіснувала з 1 жовтня 1992 року до 31 жовтня 2023 року - від нових крісел для салону економ-класу, наборів інструментів для обслуговування Boeing 737 і закінчуючи правами на інтелектуальну власність.

"Торговельні марки МАУ почали скуповувати різні "темні" особи, які раніше не мали прямого відношення до авіації. Наприклад, більшість торговельних марок і низка боргів авіакомпанії перейшли до ТОВ "Океалос Компанії" киянина Андрія Лобанова. Пізніше 100% корпоративних прав "Океалос Компанії" перейшли у володіння маріупольця Армена Карапетяна. Згідно з відкритими даними, останній є учасником адвокатського об'єднання "Евентум" (Attorneys AT LAW "Eventum"), - повідомив Лях.

"Океалос Компанія" у торгах на логотип МАУ не брала участі, уточнив він.

Лях придбав логотип на торгах 12 грудня 2023 року. У торгах взяли участь дев'ять фізичних осіб.

"Ця торговельна марка була оцінена у чотири-п'ять разів дорожче, ніж усі похідні. Якщо припустити, що в торгах брали участь патентні тролі, ймовірно, ціна торговельної марки була їм просто не по кишені", - припустив він.

На переоформлення прав на торговельну марку знадобилося трохи більше трьох місяців.

"…Станом на сьогодні процес завершено. Оригінал свідоцтва у мене. До Державного реєстру свідоцтв України на торгові марки внесено дані про актуального власника свідоцтва", - додав Лях.

Логотип "Міжнародні Авіалінії України" ("Ukraine International Airline") містить назву авіакомпанії двома мовами та графічний елемент - сокіл. Він був розроблений рекламним агентством "Артмайстер" у 2005 році. Під час створення логотипу були використані корпоративні кольори МАУ (синій та жовтий) та символ авіакомпанії – стилізований сокіл.