Про Конвенцію з прав дитини чули 35-38% українців, добре знайомі з нею лише 11% – опитування ЮНІСЕФ

Більшість батьків та опікунів в Україні усвідомлюють свою ключову роль у захисті прав дітей, проте понад третина з них визнають, що іноді порушують ці права, а 89% опитаних батьків не мають чіткого уявлення про зміст прав дитини, визначених Конвенцією ООН про права дитини, що охоплює громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні права дітей, свідчать результати нового опитування ЮНІСЕФ.

"Хоча 35% батьків і 38% підлітків чули про Конвенцію, лише 11,3% з усіх респондентів можуть сказати, що добре знайомі з її положеннями. При цьому майже 20% батьків і 15% підлітків взагалі не знайомі з нею", – констатується в публікації на початку Міжнародного місяця батьківства.

Згідно з опитуванням, краще відомі права на освіту (про них знають 80% батьків та 76% підлітків), на здоров’я (76% та 67%) та на захист від насильства (66% та 63%), тоді як менш відомі – право на приватність (знання серед батьків – 35%, підлітків – 45%) та право на ідентичність (підлітки – 44%).

"Люди краще сприймають "видимі" або матеріальні права, тоді як "психосоціальні" залишаються поза увагою", – наголошують в ЮНІСЕФ.

Зазначається, що освітні заклади – головне джерело знань для підлітків, а соцмережі – для батьків. Серед підлітків 34% дізнаються про права дитини у школі, а 39% – від батьків. У батьків же 41% отримують таку інформацію із соцмереж, а 33% – із традиційних ЗМІ.

"Відповіді батьків у нашому опитуванні показують, що вони рішуче налаштовані краще захищати права своїх дітей та надати їм усю необхідну підтримку та турботу. Водночас вони справді стурбовані тим, як їхні дії впливають на дітей у такі стресові часи", – прокоментував голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Підлітки, які брали участь в опитуванні, вказали, що їхні права найчастіше порушувалися через психологічне чи фізичне насильство, ігнорування їхньої думки чи порушення приватності.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб захистити та забезпечити права дітей скрізь, включаючи й удома. Батьки та опікуни переживають надзвичайно складні часи та намагаються впоратися з наслідками війни, тому ми прагнемо зробити все можливе, щоб допомогти їм у вихованні дітей", — заявила радник-уповноважений президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

Наразі 67% підлітків віком від 14 до 18 років відповіли, що звернулися б до батьків за захистом у разі порушення їхніх прав, а ще 24% вважають учителів другою важливою лінією підтримки.

"Батьки є головною опорою для розвитку та благополуччя дитини, проте їм складно впоратися поодинці, особливо у воєнний час. Міцний фундамент для прав дитини закладається саме вдома, але він має бути підкріплений політикою та послугами, які б допомагали батькам та опікунам піклуватися про наступне покоління", — наголосив Мамедзаде.

Опитування виявило ряд особливостей, наприклад, ґендерні відмінності у сприйнятті: 81% жінок вважають, що крики чи використання образливої мови є формою насильства над дітьми, тоді як серед чоловіків цю точку зору поділяють лише 68%.

Серед інших результатів, встановлення факту обмеженого сімейного діалогу про права дитини та її благополуччя: лише 22% батьків та 17% підлітків повідомили, що в їх сім'ї обговорюються права дитини щомісяця або частіше.

Ще один висновок – підлітки демонструють автономніші уявлення про свої права. Наприклад, 15% вважають, що дитина має право відмовитися від будь-якого лікування, а 12% – що можна не відвідувати школу. Також 34% підлітків цінують свободу думок проти 27% у батьків.

Зазначається, що Telegram – універсальний канал як для батьків, так і для підлітків: його обирають понад 70% аудиторії як найзручніше джерело інформації. TikTok популярний серед молоді (66%), тоді як серед батьків Facebook – 56%. YouTube використовують й батьки, й підлітки – 47% та 64%, Instagram відповідно 37% та 47%.

ЮНІСЕФ повідомив, що запускає кампанію, спрямовану на зміцнення знань про права дитини, та закликає поважати дітей та надавати їм можливість відстоювати свої права.

Опитування "Сприйняття прав дитини: знання, ставлення та досвід реалізації в українських сім'ях" проведено компанією Gradus Research та включає відповіді 600 батьків віком від 19 до 55 років, а також 400 підлітків віком від 14 до 18 років по всій Україні.