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13:44 24.07.2023

Twitter змінив логотип на "ікс"

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Twitter змінив логотип на "ікс"

Соціальна мережа Twitter у понеділок змінила логотип на латинську букву "ікс".

Тепер на сайті замість звичного логотипу з блакитним птахом відображається буква "ікс". Також її можна спостерігати на зображенні профілю власника соцмережі Ілона Маска та офіційного акаунта мережі.

Сам Маск оприлюднив фотографію з проєкцією символу на будівлі з підписом "наш офіс сьогодні вночі".

Раніше Маск написав у своєму акаунті, що тепер на сайт можна потрапити через адресу X.com, а також повідомив, що незабаром сайт змінить логотип на тимчасовий.

У неділю повідомлялося, що Маск був готовий змінити логотип соцмережі, якщо йому запропонують цікавий альтернативний варіант. Він заявив, що "скоро ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма птахами".

Теги: #twitter #логотип

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