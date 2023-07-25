Twitter найближчими місяцями додасть фінансового функціоналу - Маск

Соціальна мережа Twitter, що змінює назву на X.com, розширить свій функціонал і перетвориться на фінансовий хаб, пише MarketWatch із посиланням на власника платформи Ілона Маска.

"Найближчими місяцями ми додамо комплексний обмін інформацією та можливість керувати всім вашим фінансовим світом. У цьому контексті назва Twitter неактуальна", - написав Маск у своєму сервісі мікроблогів.

Twitter у понеділок змінила логотип на латинську букву "ікс". Тепер вона відображається на сайті замість звичного блакитного птаха.

Раніше Маск написав у своєму акаунті, що тепер на сайт можна потрапити через адресу X.com. Також він заявив, що "скоро ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма птахами".