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15:09 10.01.2023

Новий логотип Міносвіти було подаровано громадською організацією і бюджетні кошти на нього не витрачалися - міністерство

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Новий логотип Міносвіти було подаровано громадською організацією і бюджетні кошти на нього не витрачалися - міністерство

У Міністерстві освіти і науки заявляють, що новий логотип у межах ребрендингу відомства був подарований громадською організацією й бюджетних коштів на це не витрачали.

"Витвір образотворчого мистецтва "Комунікативний знак МОН" було розроблено на замовлення громадської організації "Центр сталого розвитку та регіональних ініціатив" та передано МОН як подарунок державі з винятковим майновим правом інтелектуальної власності на об'єкт авторського права", - йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У відомстві наголосили, що закупівля послуг із розробки нового логотипу та купівлі інших товарів, пов'язаних із ребредингом, бюджетним коштом не здійснювалася.

Як повідомлялося, наприкінці грудня Міносвіти представило новий візуальний бренд відомства, який, за їхніми словами, представляє синергію формування нової освіти, науки та інновацій.

Зазначалося, що ребрендинг реалізується відповідно до Комунікаційної стратегії МОН на 2023-2030 роки, яка доповнює План дій щодо реалізації відкритості парламенту та спрямована на посилення інституційної спроможності міністерства здійснювати сучасне, повне та неупереджене інформування про діяльність.

Нова айдентика міністерства викликала критику у соціальних мережах.

Теги: #міносвіти #логотип

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