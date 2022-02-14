Глава МЗС ініціював український тиждень в ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював український тиждень в ОБСЄ, який передбачатиме посилення консультацій між країнами-учасницями для того, щоб знизити напруження і стримати РФ у руслі дипломатичного діалогу, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"У рамках втілення комплексного пакета стримування РФ від подальшої агресії проти України міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював український тиждень в ОБСЄ, який передбачатиме посилення консультацій між країнами-учасницями для того, щоб знизити напруження і стримати РФ у руслі дипломатичного діалогу", - сказав Ніколенко на онлайн-брифінгу в понеділок.

Спікер розповів, що в рамках українського тижня в ОБСЄ в понеділок відбудуться консультації в рамках Віденського документа щодо ситуації в Білорусі з ініціативи Литви за підтримки Латвії та Естонії.

"Ключова тема - проведення навчань на території Білорусі за участю російських військових. Україна озвучить своє бачення загроз від цих навчань і спільної діяльності Росії на території Білорусі", - зазначив Ніколенко.

За його словами, одночасне скликання Україною засідання щодо РФ і партнерами щодо Білорусі є частиною ініційованої Україною стратегії дипломатичного стримування РФ. Спікер зазначив, що в четвер відбудеться регулярне засідання Постійної ради ОБСЄ, на якому розглядатимуться питання функціонування спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"У п'ятницю в разі отримання незадовільної інформації під час зустрічі у вівторок Дмитро Кулеба ініціюватиме проведення в ОБСЄ спільного засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва не тільки для обговорення ситуації, яка склалася на кордонах України та тимчасово окупованих територіях, а й для можливого вироблення рекомендацій про подальші кроки щодо Росії", - додав Ніколенко.