Найближчі дні в Україні будуть теплими, опади очікуються лише в Карпатах і на Закарпатті

Найближчої доби, 15 лютого, в Україні збережеться малохмарна погода з морозяною ніччю і теплим днем, без опадів, лише вдень на Закарпатті невеликий дощ, у Карпатах мокрий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

У Карпатах та на північному сході вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8°, на північному сході країни 9-14° морозу, вдень 3-8° тепла; в Карпатах уночі 7-12° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 5-7° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 15 лютого в Києві найвища температура вдень була +11,7° у 2016 р., а найнижча вночі -27,3° у 1911 р.

У середу в більшості областей також без опадів, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ, у Карпатах мокрий сніг.

Уночі та вранці в північно-східній частині та в Карпатському регіоні на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 1-6° морозу, на сході 7-12° морозу, в західних областях близько 0°; вдень в Україні 4-9° тепла, на півдні Одеської області до 12°.

У Києві в середу без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.