Події

12:28 14.02.2022

Найближчі дні в Україні будуть теплими, опади очікуються лише в Карпатах і на Закарпатті

1 хв читати
Найближчі дні в Україні будуть теплими, опади очікуються лише в Карпатах і на Закарпатті

Найближчої доби, 15 лютого, в Україні збережеться малохмарна погода з морозяною ніччю і теплим днем, без опадів, лише вдень на Закарпатті невеликий дощ, у Карпатах мокрий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

У Карпатах та на північному сході вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8°, на північному сході країни 9-14° морозу, вдень 3-8° тепла; в Карпатах уночі 7-12° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 5-7° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 15 лютого в Києві найвища температура вдень була +11,7° у 2016 р., а найнижча вночі -27,3° у 1911 р.

У середу в більшості областей також без опадів, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ, у Карпатах мокрий сніг.

Уночі та вранці в північно-східній частині та в Карпатському регіоні на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 1-6° морозу, на сході 7-12° морозу, в західних областях близько 0°; вдень в Україні 4-9° тепла, на півдні Одеської області до 12°.

У Києві в середу без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:10 13.02.2022
На початку тижня в Україні буде тепло і без опадів

На початку тижня в Україні буде тепло і без опадів

13:14 12.02.2022
Малохмарна, без опадів погода очікується в Україні в найближчі два дні

Малохмарна, без опадів погода очікується в Україні в найближчі два дні

12:12 11.02.2022
В Україні очікується незначне похолодання, місцями дощі та мокрий сніг

В Україні очікується незначне похолодання, місцями дощі та мокрий сніг

12:54 10.02.2022
Прогноз погоди на вихідні 12–13 лютого: весна вже близько

Прогноз погоди на вихідні 12–13 лютого: весна вже близько

11:59 10.02.2022
В Україні найближчими днями збережеться відносно тепла та волога погода

В Україні найближчими днями збережеться відносно тепла та волога погода

12:31 09.02.2022
В Україні очікується незначне потепління, місцями - мокрий сніг

В Україні очікується незначне потепління, місцями - мокрий сніг

12:48 07.02.2022
В Україні очікується незначне потепління, подекуди дощ і мокрий сніг

В Україні очікується незначне потепління, подекуди дощ і мокрий сніг

11:26 07.02.2022
Захворюваність на COVID-19 протягом найближчих двох тижнів може зрости до 60 тис. випадків на добу, потім можлива стабілізація - Ляшко

Захворюваність на COVID-19 протягом найближчих двох тижнів може зрости до 60 тис. випадків на добу, потім можлива стабілізація - Ляшко

19:16 06.02.2022
Не вірте апокаліптичним прогнозам, це ворог має боятися нас, а не ми його – Кулеба

Не вірте апокаліптичним прогнозам, це ворог має боятися нас, а не ми його – Кулеба

12:35 06.02.2022
В Україні очікується незначне потепління, місцями мокрий сніг з дощем

В Україні очікується незначне потепління, місцями мокрий сніг з дощем

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зустріч ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ РФ відбудеться, ймовірно, 15 лютого - МЗС

Країни G7 попередили про "масивні та негайні" наслідки для економіки РФ у разі ескалації ситуації навколо України

Слова Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО, щоб уникнути війни з РФ, вирвані з контексту - МЗС

У СБУ розцінюють нагнітання паніки в Україні як хвилю гібридної війни

В Україні за добу виявили 16 993 нові випадки захворювання на COVID-19, одужало 9 338 осіб, 142 померло

ОСТАННЄ

Рада планує у п'ятницю заслухати прем'єра, глав Міноборони та Мінфінансів

МЗС: Слова Пристайка про НАТО є невдалим формулюванням

Зустріч ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ РФ відбудеться, ймовірно, 15 лютого - МЗС

"Євросолідарність" наполягає на відкликанні посла у Великій Британії Пристайка – Порошенко

Навігацію на Дніпрі планують відкрити з 1 березня

В Україні відзначається стабілізація ситуації з COVID-19 – міністр

Країни G7 попередили про "масивні та негайні" наслідки для економіки РФ у разі ескалації ситуації навколо України

Українські правоохоронці викрили шпигуна, який збирав інформацію розвідувального та військового характеру за завданням кураторів із ФСБ РФ

Рада працює у штатному режимі, а за необхідності - і 24/7 - Стефанчук

Шольц: Очікуємо з РФ ознак деескалації

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА