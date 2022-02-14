Події

11:27 14.02.2022

Шольц: Очікуємо з РФ ознак деескалації

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Шольц: Очікуємо з РФ ознак деескалації

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед візитом в Україну в понеділок заявив, що очікує ознак деескалації з Москви і що розширення військової агресії матиме дуже серйозні наслідки для РФ.

"Ми терміново очікуємо ознак деескалації з Москви. Подальша військова агресія матиме дуже серйозні наслідки для Росії. В цьому я абсолютно згоден із нашими союзниками. Ми спостерігаємо дуже й дуже серйозну загрозу миру в Європі", - написав Шольц у Twitter у понеділок.

Він зазначив, що в понеділок у Києві й у вівторок у Москві продовжить переговори щодо все ще дуже серйозної ситуації на українському кордоні.

"У Києві для мене важливо висловити нашу незмінну солідарність і підтримку Україні", - наголосив Шольц.

Теги: #москва #київ #очікування #шольц
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