Шольц: Очікуємо з РФ ознак деескалації

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед візитом в Україну в понеділок заявив, що очікує ознак деескалації з Москви і що розширення військової агресії матиме дуже серйозні наслідки для РФ.

"Ми терміново очікуємо ознак деескалації з Москви. Подальша військова агресія матиме дуже серйозні наслідки для Росії. В цьому я абсолютно згоден із нашими союзниками. Ми спостерігаємо дуже й дуже серйозну загрозу миру в Європі", - написав Шольц у Twitter у понеділок.

Він зазначив, що в понеділок у Києві й у вівторок у Москві продовжить переговори щодо все ще дуже серйозної ситуації на українському кордоні.

"У Києві для мене важливо висловити нашу незмінну солідарність і підтримку Україні", - наголосив Шольц.