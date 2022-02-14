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08:32 14.02.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 411,7 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 411,7 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок понеділка досягла 411 млн 730 тис. 784, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 816 тис. 28 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 77 млн 739 тис. 880 інфікованих COVID-19, кількість летальних наслідків склала 919 тис. 696.

Друге місце за кількістю тих, хто заразився, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 42 млн 665 тис. 534, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 508 тис. 11.

На третьому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19 Бразилія, де заразилося 27 млн 492 тис. 904 особи, з них померло 638 тис. 673.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок понеділка 748,5. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 823 особи, Індії - 363, Бразилії - 2 тис. 969.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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