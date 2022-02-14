Поліція Парижа взяла під варту понад 80 учасників "конвою свободи"

Після забороненої владою суботньої акції протесту "Конвой свободи", спрямованої проти антикоронавірусних заходів, у Парижі під варту взято 81 учасника цієї маніфестації, повідомив у неділю телеканал BFMTV з посиланням на прокуратуру.

Зазначається, що сили порядку напередодні вчинили 97 затримань. На 513 протестувальників проти антикоронавірусних обмежень складено протоколи про порушення громадського порядку.

Паризька префектура поліції попередила, що в неділю зберігатиме в готовності особовий склад та спецзасоби, залучені для перешкоджання учасникам цієї автомобільної акції блокувати рух у французькій столиці. Загалом із п'ятниці до понеділка префектура мобілізувала близько 7,5 тис. поліцейських і жандармів.

Увечері в суботу і в ніч на неділю поліція продовжувала розсіювати і затримувати останніх, що чинили опір діям влади з припинення акції.

У другій половині дня в суботу понад сотні автомашин, кемпінг-карів та мотоциклів, незважаючи на спроби протидії з боку поліції, зуміли дістатися Єлисейських полів та блокувати рух навколо Тріумфальної арки на площі Етуаль. Сили порядку застосували проти маніфестантів сльозогінний газ та розпочали евакуацію їхніх транспортних засобів.

У ході акції до противників "вакцинних перепусток" та санітарних обмежень приєдналися незгодні з політикою президента Емманюеля Макрона та представники протестного руху "жовтих жилетів".

Нова для Франції форма протесту "Конвой свободи" утворилася за прикладом протестних дій канадських водіїв-далекобійників, які паралізували столицю Оттаву через незгоду з антикоронавірусними заходами уряду.