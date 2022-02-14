Події

07:44 14.02.2022

Джонсон має намір обговорити з союзниками з НАТО деескалацію в Україні

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Джонсон має намір обговорити з союзниками з НАТО деескалацію в Україні

Даунінг-стрит заявляє, що російське "вторгнення" в Україну може статися "у будь-який момент", і прем'єр Великої Британії Борис Джонсон має намір провести черговий раунд переговорів із союзниками щодо НАТО у спробі відсунути Росію від "краю прірви".

"Все ще є можливість для деескалації та дипломатії, і прем'єр-міністр продовжить невпинно працювати разом із нашими союзниками, щоб змусити Росію відступити від краю прірви", - заявив речник офісу британського прем'єра.

За його твердженням, "криза на кордоні з Україною досягла критичної точки", і Росія може "запланувати вторгнення в Україну будь-якої миті".

Чиновник попередив, що така ескалація ситуації "матиме катастрофічні наслідки як для України, так і для Росії".

Джонсон має намір цього тижня відвідати низку країн, щоб обговорити з союзниками з НАТО питання допомоги Україні в економіці та обороні кордонів, йдеться у заяві. Проте не сказано, до яких саме країн попрямує прем'єр.

 

 

Теги: #нато #україна #британія #ситуація
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