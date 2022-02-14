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07:41 14.02.2022

Парламент Туркменістану призначив на 12 березня позачергові вибори президента

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Парламент Туркменістану призначив на 12 березня позачергові вибори президента

Меджліс (парламент) Туркменістану призначив позачергові вибори президента країни на 12 березня.

Постанова меджлісу опублікована у суботу на сайті Державного інформаційного агентства Туркменістану.

"Відповідно до статті 81 Конституції Туркменістану, статті 86 Виборчого кодексу Туркменістану Меджліс Міллі Генгеша (нижня палата парламенту) Туркменістану ухвалив постанову, відповідно до якої вибори президента Туркменістану пройдуть у суботу, 12 березня 2022 року", - йдеться в постанові.

Раніше цю дату - 12 березня - Інтерфаксу повідомили у ЦВК із проведення виборів та референдумів Туркменістану.

Нинішнього президента Гурбангули Бердимухамедова було обрано на посаду глави держави на виборах 12 лютого 2017 року. Тоді за нього проголосували 97,69% виборців. Загалом голосували 3 млн 163 тисячі 692 виборці. Вибори глави держави пройшли на альтернативній основі, на найвищу державну посаду балотувалися 9 кандидатів.

Згідно з Конституцією Туркменістану, президент обирається терміном на 7 років. Чергові президентські вибори мали відбутися 2024 року.

 

 

Теги: #парламент #президент #вибори #туркменістан
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