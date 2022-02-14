Член озброєних формувань загрожував СММ ОБСЄ на пункті пропуску біля Довжанського Луганської області

Член озброєних формувань став на заваді представникам Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ проводити патрулювання поблизу населеного пункту Довжанське (непідконтрольний Україні, 84 км від Луганська).

Як наголошується у звіті СММ ОБСЄ, вранці 11 лютого під час патрулювання на пункті пропуску поблизу н.п. Довжанське до патруля Місії підійшов член збройних формувань, який попросив патруль викласти свої завдання. "Він також повідомив, що СММ не дозволили відвідати цей район без попереднього погодження з його начальством у збройних формуваннях. Насамкінець він заявив, що СММ дозволили виконувати свої завдання лише вздовж лінії дотику", - повідомила СММ ОБСЄ.

"Місія повідомила члену збройних формувань, що подробиці плану патрулювання не можуть бути розкриті, і пояснила, що беззастережна свобода пересування в зоні відповідальності Місії закріплена в її мандаті. Він відреагував агресивно і пригрозив членам місії арештом, якщо вони не виконають його вимоги район. Патруль залишив територію", - розповіли спостерігачі.

СММ висловила жаль у зв'язку з агресивною поведінкою та неприйнятними загрозами на адресу членів Місії.

"СММ підтверджує безумовний характер свободи пересування, закріпленої у її мандаті", - наголошується у звіті.