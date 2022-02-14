Події

07:33 14.02.2022

Член озброєних формувань загрожував СММ ОБСЄ на пункті пропуску біля Довжанського Луганської області

1 хв читати
Член озброєних формувань загрожував СММ ОБСЄ на пункті пропуску біля Довжанського Луганської області

Член озброєних формувань став на заваді представникам Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ проводити патрулювання поблизу населеного пункту Довжанське (непідконтрольний Україні, 84 км від Луганська).

Як наголошується у звіті СММ ОБСЄ, вранці 11 лютого під час патрулювання на пункті пропуску поблизу н.п. Довжанське до патруля Місії підійшов член збройних формувань, який попросив патруль викласти свої завдання. "Він також повідомив, що СММ не дозволили відвідати цей район без попереднього погодження з його начальством у збройних формуваннях. Насамкінець він заявив, що СММ дозволили виконувати свої завдання лише вздовж лінії дотику", - повідомила СММ ОБСЄ.

"Місія повідомила члену збройних формувань, що подробиці плану патрулювання не можуть бути розкриті, і пояснила, що беззастережна свобода пересування в зоні відповідальності Місії закріплена в її мандаті. Він відреагував агресивно і пригрозив членам місії арештом, якщо вони не виконають його вимоги район. Патруль залишив територію", - розповіли спостерігачі.

СММ висловила жаль у зв'язку з агресивною поведінкою та неприйнятними загрозами на адресу членів Місії.

"СММ підтверджує безумовний характер свободи пересування, закріпленої у її мандаті", - наголошується у звіті.

 

 

Теги: #донбас #смм
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:38 11.02.2022
Радники лідерів країн "нормандського формату" висловили прихильність режиму припинення вогню і підтвердили настрій на продовження переговорів

Радники лідерів країн "нормандського формату" висловили прихильність режиму припинення вогню і підтвердили настрій на продовження переговорів

17:27 10.02.2022
Російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, задіяли БПЛА - штаб ООС

Російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, задіяли БПЛА - штаб ООС

11:31 10.02.2022
Вирішення конфлікту на Донбасі потребуватиме політичної волі та взаємодії всіх сторін - голова ОБСЄ Рау

Вирішення конфлікту на Донбасі потребуватиме політичної волі та взаємодії всіх сторін - голова ОБСЄ Рау

11:19 10.02.2022
Україна чекає на тематичну доповідь від СММ ОБСЄ у зв'язку з паспортизацією жителів ОРДЛО з боку РФ - Кулеба

Україна чекає на тематичну доповідь від СММ ОБСЄ у зв'язку з паспортизацією жителів ОРДЛО з боку РФ - Кулеба

07:43 10.02.2022
Єрмак: На переговорах у Берліні українська сторона добиватиметься розблокування роботи ТКГ для просування процесу мирного врегулювання

Єрмак: На переговорах у Берліні українська сторона добиватиметься розблокування роботи ТКГ для просування процесу мирного врегулювання

20:41 08.02.2022
Росія просуває спотворену інтерпретацію Мінських домовленостей, у яких ніде не згадується слово "автономія" – посольство США

Росія просуває спотворену інтерпретацію Мінських домовленостей, у яких ніде не згадується слово "автономія" – посольство США

17:35 08.02.2022
Російські найманці неподалік Пісків порушили режим припинення вогню, втрат немає

Російські найманці неподалік Пісків порушили режим припинення вогню, втрат немає

13:48 08.02.2022
Глава МЗС Німеччини відвідала Широкине

Глава МЗС Німеччини відвідала Широкине

07:36 08.02.2022
У Росії вважають, що Україна зосередила на Донбасі 120-125 тис. військових

У Росії вважають, що Україна зосередила на Донбасі 120-125 тис. військових

19:43 07.02.2022
Кулеба поінформував Бербок про "червоні лінії" України у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі

Кулеба поінформував Бербок про "червоні лінії" України у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У СБУ розцінюють нагнітання паніки в Україні як хвилю гібридної війни

В Україні за добу виявили 16 993 нові випадки захворювання на COVID-19, одужало 9 338 осіб, 142 померло

Минулої доби російські найманці шість разів порушили режим тиші

Зеленський запросив Байдена відвідати Україну найближчими днями

П'ятеро людей, серед них дитина, загинули в ДТП у Миколаївській області

ОСТАННЄ

У ДСНС України попереджають про підвищення рівня води в річках басейну Прип'яті

У СБУ розцінюють нагнітання паніки в Україні як хвилю гібридної війни

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 411,7 млн

В Україні за добу виявили 16 993 нові випадки захворювання на COVID-19, одужало 9 338 осіб, 142 померло

Законопроект про відповідальність Білорусі у разі агресії Росії проти України внесено до Сенату США

Поліція Парижа взяла під варту понад 80 учасників "конвою свободи"

Джонсон має намір обговорити з союзниками з НАТО деескалацію в Україні

Парламент Туркменістану призначив на 12 березня позачергові вибори президента

Канцлер ФРН розпочинає турне, під час якого відвідає Україну та Росію

Європарламент у понеділок проголосує за рішення надати Україні макрофінансову допомогу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА