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06:51 14.02.2022

ЄС закликав Туреччину поважати суверенітет грецьких островів

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ЄС закликав Туреччину поважати суверенітет грецьких островів

Офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄВС) закликав Туреччину поважати суверенітет Греції і назвав контрпродуктивними висловлювання голови турецького МЗС Мевлюта Чавушоглу про грецькі острови.

"Коментарі міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу в недавньому інтерв'ю, в яких він заперечував суверенітет Греції над деякими з її островів, є контрпродуктивними та суперечливими зусиллям щодо деескалації у Східному Середземномор'ї, передбаченим у висновках Європейської ради від 23 березня та 24-25 червня 2021 року", - йдеться у комюніке, поширеному ввечері в неділю в Брюсселі", - йдеться в комюніке, поширеному ввечері в неділю у Брюсселі.

У ньому наголошується, що "суверенітет Греції над цими островами не підлягає сумніву".

"Туреччина має поважати його, утримуватися від провокаційних заяв і дій щодо цього, беззастережно дотримуватися добросусідських відносин і працювати над мирним врегулюванням будь-яких суперечок", - сказано в повідомленні представника ЄВС.

У Брюсселі зазначають, що "міжнародні угоди мають дотримуватися".

Днями Чавушоглу в інтерв'ю турецькому телеканалу ТРТ укотре порушив питання про демілітаризацію та суверенітет низки грецьких островів. Він заявляв, що мілітаризація Афінами цих островів, що триває, поставить під питання їх суверенітет.

 

 

Теги: #єс #туреччина #греція #острови
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