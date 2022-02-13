Байден у розмові з Зеленським підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України

Президент США Джозеф Байден поговорив у неділю із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє пресслужба Білого Дому.

"Президент Байден підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, "президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати швидко та рішуче відреагують разом зі своїми союзниками та партнерами на будь-яку подальшу агресію Росії проти України".

Лідери двох країн погодилися із важливістю продовження дипломатії та стримування у відповідь на нарощування Росією військового потенціалу на кордонах України.