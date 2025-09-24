Інтерфакс-Україна
Події
21:04 24.09.2025

Президенти України та Анголи обговорили продовольчу політику та партнерство в аграрній сфері

1 хв читати
Президенти України та Анголи обговорили продовольчу політику та партнерство в аграрній сфері

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Анголи Жуаном Лоренсу.

"Поговорили про те, як можемо зробити наші відносини ближчими й ефективнішими", - написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Зеленський розповів співбесіднику про гуманітарну програму "Зерно з України", завдяки якій Україна разом із партнерами допомагає продовольством країнам, яким це потрібно.

"Говорили й про партнерство в аграрній сфері та технологіях", - додав він, зазначивши, що розраховує на поглиблення двосторонніх відносин.

 

Теги: #ангола #президенти #зустріч

