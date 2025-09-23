Інтерфакс-Україна
20:04 23.09.2025

Швейцарія готова прийняти зустріч Зеленського і Путіна – президент

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, повідомляє пресслужба голови української держави.

"Лідери говорили про дипломатичну роботу для досягнення миру. Володимир Зеленський підтвердив свою готовність до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів. Карін Келлер-Зуттер запевнила, що Швейцарія готова прийняти таку зустріч. Утім президенти мають однакове бачення: поки немає жодних кроків, які свідчили б про те, що Росія хоче закінчити війну", - вказується у повідомленні.

В ході зустрічі сторони відзначили, що порушення з боку Росії повітряного простору держав – членів НАТО та фіксація дронів у все більшій кількості країн не є випадковими. Це розширення агресії.

Крім того, Зеленський і Келлер-Зуттер обговорили співпрацю, пов’язану з реалізацією великого культурного проєкту, і продовження партнерства стосовно гарантування глобальної продовольчої безпеки.

 

