Позачергове засідання Кабміну відбудеться у неділю о 20.00

Народний депутат України, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що ввечері в неділю відбудеться засідання Кабінету міністрів, а також бюджетного комітету Верховної Ради.

"Сьогодні о 20.00 відбудеться позачергове засідання Кабміну, потім о 22.00 засідання бюджетного комітету Верховної Ради", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Цю інформацію підтвердив голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов.

Як зазначив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", у неділю має відбутися засідання уряду, і якщо Кабмін розгляне питання, яке потребує погодження з комітетом, бюджетний комітет проведе його.

За даними агентства, серед питань на засіданні уряду є питання надання гарантій від уряду для страхового покриття ризиків, які відмовилися надавати іноземні страхові компанії.

Пізніше народний депутат фракції "Голос", заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що Кабмін на своєму засіданні ухвалить рішення щодо створення гарантійного фонду для польотів в Україну.

"Кабмін о 20:00 ухвалить рішення виділити 16,6 млрд грн на МінІнфра, які будуть гарантійним фондом для польотів в Україну. Цей фонд діятиме з 14 лютого до моменту ослаблення зовнішньої загрози. Можливо, для реалізації цієї ідеї сьогодні о 22:00 буде проведено засідання Бюджетного Комітету Ради", - написав він у Тelegram.

До повідомлення він прикріпив текст проекту відповідного розпорядження Кабінету Міністрів "Про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету".