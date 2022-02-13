Події

19:35 13.02.2022

Позачергове засідання Кабміну відбудеться у неділю о 20.00

2 хв читати
Позачергове засідання Кабміну відбудеться у неділю о 20.00

Народний депутат України, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що ввечері в неділю відбудеться засідання Кабінету міністрів, а також бюджетного комітету Верховної Ради.

"Сьогодні о 20.00 відбудеться позачергове засідання Кабміну, потім о 22.00 засідання бюджетного комітету Верховної Ради", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Цю інформацію підтвердив голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов.

Як зазначив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", у неділю має відбутися засідання уряду, і якщо Кабмін розгляне питання, яке потребує погодження з комітетом, бюджетний комітет проведе його.

За даними агентства, серед питань на засіданні уряду є питання надання гарантій від уряду для страхового покриття ризиків, які відмовилися надавати іноземні страхові компанії.

Пізніше народний депутат фракції "Голос", заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що Кабмін на своєму засіданні ухвалить рішення щодо створення гарантійного фонду для польотів в Україну.

"Кабмін о 20:00 ухвалить рішення виділити 16,6 млрд грн на МінІнфра, які будуть гарантійним фондом для польотів в Україну. Цей фонд діятиме з 14 лютого до моменту ослаблення зовнішньої загрози. Можливо, для реалізації цієї ідеї сьогодні о 22:00 буде проведено засідання Бюджетного Комітету Ради", - написав він у Тelegram.

До повідомлення він прикріпив текст проекту відповідного розпорядження Кабінету Міністрів "Про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету".

 

Теги: #гончаренко #кабмін #засідання
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:18 13.02.2022
Закритого засідання Ради в неділю не буде, зустріч нардепів із силовиками перенесена -Железняк

Закритого засідання Ради в неділю не буде, зустріч нардепів із силовиками перенесена -Железняк

12:07 13.02.2022
Нардеп Гончаренко: повітряний рух в Україні може бути призупинено з 16.00 понеділка

Нардеп Гончаренко: повітряний рух в Україні може бути призупинено з 16.00 понеділка

14:18 09.02.2022
Зеленський скликає виїзне засідання РНБО у Харкові 11 лютого

Зеленський скликає виїзне засідання РНБО у Харкові 11 лютого

09:34 04.02.2022
Біля будівлі Кабміну відбувається пікет студентів із вимогою відставки Шкарлета

Біля будівлі Кабміну відбувається пікет студентів із вимогою відставки Шкарлета

06:57 01.02.2022
МЗС України: Підсумки засідання Ради безпеки ООН підтвердили неприйнятність нарощування російських військ на кордоні з Україною

МЗС України: Підсумки засідання Ради безпеки ООН підтвердили неприйнятність нарощування російських військ на кордоні з Україною

07:55 29.01.2022
США націлені на проведення 31 січня засідання РБ ООН щодо України

США націлені на проведення 31 січня засідання РБ ООН щодо України

12:10 28.01.2022
Арахамія про можливі кадрові ротації в Кабіні: Це невчасно

Арахамія про можливі кадрові ротації в Кабіні: Це невчасно

10:50 28.01.2022
Президентський комітет ПАРЄ планує відвідати Київ найближчим часом – Гончаренко

Президентський комітет ПАРЄ планує відвідати Київ найближчим часом – Гончаренко

19:08 27.01.2022
Шмигаль провів зустріч із послами країн G7

Шмигаль провів зустріч із послами країн G7

13:19 27.01.2022
Рада скасувала частину пленарних засідань на початку лютого

Рада скасувала частину пленарних засідань на початку лютого

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ще два літаки з допомогою США прибули до України

ЗС України отримали від Литви зенітно-ракетні комплекси Stinger

Російські найманці тричі обстріляли позиції сил ООС із півночі, втрат немає

З 14 до 19 лютого авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти над відкритими водами Чорного моря - голова "Украероруху"

Прем'єр Ізраїлю закликав співгромадян швидше залишити Україну

ОСТАННЄ

Радник президента США пояснив публікацію Вашингтоном розвідданих щодо України бажанням зупинити війну

Порошенко закликав Зеленського негайно звернутися до ООН задля скликання Ради безпеки

Ще два літаки з допомогою США прибули до України

Зеленський найближчим часом обговорить із Байденом безпекові питання

ЗС України отримали від Литви зенітно-ракетні комплекси Stinger

Російські найманці тричі обстріляли позиції сил ООС із півночі, втрат немає

У Пентагоні вбачають можливості для дипломатичного врегулювання ситуації з Україною

Штайнмаєра переобрали президентом Німеччини

З 14 до 19 лютого авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти над відкритими водами Чорного моря - голова "Украероруху"

Прем'єр Ізраїлю закликав співгромадян швидше залишити Україну

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА