Події

19:08 13.02.2022

Російські найманці тричі обстріляли позиції сил ООС із півночі, втрат немає

1 хв читати
Російські найманці тричі обстріляли позиції сил ООС із півночі, втрат немає

Російські найманці здійснили 4 порушення мирних домовленостей у неділю з початку доби станом на 17:00, 3 рази обстрілявши позиції Об'єднаних сил та запустивши безпілотний літальний апарат, ймовірно, "Орлан-10", із перетином.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - повідомляється на сторінці Операції Facebook.

Як зазначається в повідомленні, супротивник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

 

 

 

Теги: #обстріли #оос
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:42 13.02.2022
Минулої доби російські найманці на Донбасі чотири рази порушили режим тиші

Минулої доби російські найманці на Донбасі чотири рази порушили режим тиші

20:54 12.02.2022
Російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

07:29 12.02.2022
З початку доби російські найманці на Донбасі обстріляли українські позиції поблизу Пісків із гранатометів

З початку доби російські найманці на Донбасі обстріляли українські позиції поблизу Пісків із гранатометів

17:18 11.02.2022
Російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші, одного українського військовослужбовця поранено

Російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші, одного українського військовослужбовця поранено

07:22 11.02.2022
Минулої доби російські найманці на Донбасі вісім разів порушили режим тиші

Минулої доби російські найманці на Донбасі вісім разів порушили режим тиші

17:27 10.02.2022
Російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, задіяли БПЛА - штаб ООС

Російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, задіяли БПЛА - штаб ООС

07:31 10.02.2022
Іноземні журналісти відвідали район проведення ООС, ознайомилися з ситуацією

Іноземні журналісти відвідали район проведення ООС, ознайомилися з ситуацією

07:19 10.02.2022
За добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим тиші

За добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим тиші

18:20 09.02.2022
Із початку доби на Донбасі зберігається режим тиші

Із початку доби на Донбасі зберігається режим тиші

07:14 09.02.2022
Минулої доби російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші

Минулої доби російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із Байденом безпеку України

Байден у розмові з Зеленським підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України

Позачергове засідання Кабміну відбудеться у неділю о 20.00

Ще два літаки з допомогою США прибули до України

ЗС України отримали від Литви зенітно-ракетні комплекси Stinger

ОСТАННЄ

Україна завершує роботи з визначення морського коридору для безпечного плавання суден

"Суспільне" заявляє про відсутність доказів порушень Аліною Паш правил нацвідбору "Євробачення-2022"

Байден і Зеленський домовилися продовжити дипломатичні зусилля та заходи щодо стримування у відповідь на нарощування потужності РФ біля кордонів України – Білий дім

Зеленський обговорив із Байденом безпеку України

Байден у розмові з Зеленським підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України

На засіданні Кабміну о 20.00 очікується ухвалення рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками – заступник голови ОП Тимошенко

Радник президента США пояснив публікацію Вашингтоном розвідданих щодо України бажанням зупинити війну

Позачергове засідання Кабміну відбудеться у неділю о 20.00

Порошенко закликав Зеленського негайно звернутися до ООН задля скликання Ради безпеки

Ще два літаки з допомогою США прибули до України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА