Російські найманці тричі обстріляли позиції сил ООС із півночі, втрат немає

Російські найманці здійснили 4 порушення мирних домовленостей у неділю з початку доби станом на 17:00, 3 рази обстрілявши позиції Об'єднаних сил та запустивши безпілотний літальний апарат, ймовірно, "Орлан-10", із перетином.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - повідомляється на сторінці Операції Facebook.

Як зазначається в повідомленні, супротивник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.