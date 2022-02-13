Події

16:11 13.02.2022

Штайнмаєра переобрали президентом Німеччини

1 хв читати
Штайнмаєра переобрали президентом Німеччини

Франк-Вальтер Штайнмаєр обраний президентом Німеччини на другий термін, пряму трансляцію голосування веде сайт бундестагу.

Результати виборів оголосила спікер парламенту Бербель Бас.

Штайнмаєр заявив про бажання висунутися на новий термін 28 травня минулого року, Соціал-демократична партія Німеччини підтримала його рішення. Потім про намір підтримати Штайнмаєра на виборах висловилися представники Вільної демократичної партії Німеччини ВДП, "зелених" і партійного Союзу ХДС/ХСС. Тож дипломат і політик вже заздалегідь заручився підтримкою більшості в Бундестазі і Бундесраті - це дві палати, які складають у ФРН у Федеральні збори.

Президента Німеччини обирають на термін у п'ять років.

Теги: #президент #німеччина #штайнмаєр
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:14 13.02.2022
Штайнмаєр заявив, що РФ відповідальна за "загрозу війни" в Європі

Штайнмаєр заявив, що РФ відповідальна за "загрозу війни" в Європі

14:15 13.02.2022
Берлін чекає від Москви кроків з деескалації – джерело у відомстві канцлера

Берлін чекає від Москви кроків з деескалації – джерело у відомстві канцлера

07:02 13.02.2022
У Німеччині оберуть президента, як очікується, на вибори прийде Ангела Меркель

У Німеччині оберуть президента, як очікується, на вибори прийде Ангела Меркель

15:54 12.02.2022
Німеччина переносить консульство з Дніпра до Львова та скорочує штат посольства в Києві

Німеччина переносить консульство з Дніпра до Львова та скорочує штат посольства в Києві

07:25 12.02.2022
Радник Байдена заявив про те, що Китай не зможе компенсувати Росії втрати від можливих санкцій

Радник Байдена заявив про те, що Китай не зможе компенсувати Росії втрати від можливих санкцій

07:15 12.02.2022
Кулеба з Бербок обговорив безпекову ситуацію в Україні

Кулеба з Бербок обговорив безпекову ситуацію в Україні

20:55 11.02.2022
США, Франція, ФРН і Канада знову підтвердили плани жорстких санкцій у разі атаки РФ на Україну - Кабмін ФРН

США, Франція, ФРН і Канада знову підтвердили плани жорстких санкцій у разі атаки РФ на Україну - Кабмін ФРН

07:43 10.02.2022
Єрмак: На переговорах у Берліні українська сторона добиватиметься розблокування роботи ТКГ для просування процесу мирного врегулювання

Єрмак: На переговорах у Берліні українська сторона добиватиметься розблокування роботи ТКГ для просування процесу мирного врегулювання

18:50 09.02.2022
Німеччина не має юридичних заборон на постачання зброї Україні - Кулеба

Німеччина не має юридичних заборон на постачання зброї Україні - Кулеба

07:35 09.02.2022
Американський сенатор повідомив про підтвердження канцлером Німеччини призупинення "Північного потоку-2" у разі ескалації ситуації в Україні

Американський сенатор повідомив про підтвердження канцлером Німеччини призупинення "Північного потоку-2" у разі ескалації ситуації в Україні

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

З 14 до 19 лютого авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти над відкритими водами Чорного моря - голова "Украероруху"

Прем'єр Ізраїлю закликав співгромадян швидше залишити Україну

Небо над Україною залишається відкритим, держава планує додаткові фінгарантії для підтримки авіаринку - Мінінфраструктури

Нардеп Гончаренко: повітряний рух в Україні може бути призупинено з 16.00 понеділка

Літак SkyUp, що прямував з Мадейри до Києва, сів у Молдові через заборону власника на вліт в Україну – авіакомпанія

ОСТАННЄ

З 14 до 19 лютого авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти над відкритими водами Чорного моря - голова "Украероруху"

Прем'єр Ізраїлю закликав співгромадян швидше залишити Україну

ФРН може не дати дозволу на запуск "Північного потоку 2" у разі вторгнення РФ в Україну - австрійський міністр

США перекинули в ОАЕ винищувачі F-22 після атак єменських повстанців – ТБ

Діячі мистецтв закликали світових лідерів забезпечити мир в Україні

Небо над Україною залишається відкритим, держава планує додаткові фінгарантії для підтримки авіаринку - Мінінфраструктури

Посольство України в Молдові надає допомогу пасажирам літака SkyUp, що екстрено сів у Кишеневі – МЗС

На початку тижня в Україні буде тепло і без опадів

Нардеп Гончаренко: повітряний рух в Україні може бути призупинено з 16.00 понеділка

Літак SkyUp, що прямував з Мадейри до Києва, сів у Молдові через заборону власника на вліт в Україну – авіакомпанія

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА