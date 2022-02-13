Штайнмаєра переобрали президентом Німеччини

Франк-Вальтер Штайнмаєр обраний президентом Німеччини на другий термін, пряму трансляцію голосування веде сайт бундестагу.

Результати виборів оголосила спікер парламенту Бербель Бас.

Штайнмаєр заявив про бажання висунутися на новий термін 28 травня минулого року, Соціал-демократична партія Німеччини підтримала його рішення. Потім про намір підтримати Штайнмаєра на виборах висловилися представники Вільної демократичної партії Німеччини ВДП, "зелених" і партійного Союзу ХДС/ХСС. Тож дипломат і політик вже заздалегідь заручився підтримкою більшості в Бундестазі і Бундесраті - це дві палати, які складають у ФРН у Федеральні збори.

Президента Німеччини обирають на термін у п'ять років.