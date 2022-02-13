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15:28 13.02.2022

Прем'єр Ізраїлю закликав співгромадян швидше залишити Україну

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Прем'єр Ізраїлю закликав співгромадян швидше залишити Україну

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет звернувся із закликом до співгромадян негайно їхати з України.

"Проявіть відповідальність за власні життя, їдьте з України якомога швидше і повертайтеся додому", - наводить видання "Джерузалем пост" слова міністра, сказані на засіданні Кабінету міністрів.

Він попередив співгромадян, що не варто чекати моменту, коли повернення в Ізраїль стане неможливим.

Прем'єр додав, що не зрозуміло, як розвиватиметься ситуація на кордоні РФ і України, і висловив сподівання на те, що ця напруженість завершиться без подальшої ескалації ситуації.

Видання нагадує, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю напередодні ввечері оприлюднило заклик до ізраїльтян залишити Україну. "Джерузалем пост" зазначає, що зараз в цій країні перебувають приблизно 10 - 15 тис. громадян Ізраїлю, а ще близько 200 тис. громадян України претендують на отримання ізраїльського громадянства.

Також МЗС вже відправило членів сімей Ізраїльських дипломатів з України на батьківщину.

Пізніше в неділю, як очікується, Беннет і деякі міністри проведуть нараду щодо ситуації в Україні.

У п'ятницю радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван закликав американців залишити країну протягом найближчих 24-48 годин. У суботу Держдепартамент США поширив розпорядження про виїзд з України більшості співробітників американського посольства у зв'язку з напруженою обстановкою у сфері безпеки.

У МЗС ФРН і МЗС Бельгії також рекомендували співгромадянам залишити Україну. У свою чергу посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявляла, що піддані Великої Британії, які перебувають в Україні, "повинні залишити Україну комерційним шляхом". Пізніше, в неділю, міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн оголосила, що у зв'язку із загостренням ситуації на російсько-українському кордоні тимчасово евакуює посольство країни з Києва до Львова.

Теги: #ізраїль #евакуація #агресія_рф
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