Події

13:49 13.02.2022

Діячі мистецтв закликали світових лідерів забезпечити мир в Україні

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Діячі мистецтв закликали світових лідерів забезпечити мир в Україні

Діячі культури звернулися до керівництва країн Заходу надати Україні фінансову допомогу і зброю для оборони, а РФ – відвести війська від українських кордонів для забезпечення миру в Україні і всьому світі.

"Ми як представники культури: письменники, художники, артисти, художники, вчені – звертаємося до світових лідерів із закликом до миру. Сьогодні Україна як ніколи потребує миру. Скупчення російських військових навколо кордонів європейської держави; постійні розмови, що війна почнеться мало не завтра – викликають у нас, як і у всіх українців, тривогу", - йдеться в заяві представників культурно-мистецької та наукової спільноти, опублікованій на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України в неділю.

"Тому ми закликаємо всіх світових лідерів зробити все залежне, щоб українська держава і її народ перебували в спокої. Росію, у свою чергу, закликаємо негайно відвести війська. Адже ваші лідери кажуть, що вони за мир – так доведіть це. Демократичний Захід просимо надати фінансову допомогу і зброю для оборони. Впевнені, що жити в мирному світі – пріоритет і для вас, і для нас", - йдеться у зверненні.

Автори заяви наголошують, що Україна - миролюбна країна, "яка тільки розквітає, коли живе в мирі з сусідами". "Коли грає музика чи демонструється фільм, чи свою картину малює художник – гуркіт знарядь не може підходити такій роботі. Ми хочемо, щоб українці мирно відвідували театри, ходили в музеї, читали книги, дивилися фільми. І працювали врешті-решт на своїй улюбленій роботі. У ваших силах зробити це реальністю. Але діяти потрібно негайно", - зазначили вони.

Звернення підписали 40 відомих діячів мистецтва та науковців, зокрема міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, письменники Андрій Курков, Ірена Карпа, Сергій Жадан, режисери Олег Сенцов, Сергій Лозниця, Марина Ер Горбач, Андрій Жолдак, Влад Троїцький, співаки Олег Скрипка, Наталія Жижченко, Катерина Павленко, піаніст Олег Ботвінов, диригент Андрій Юркевич, художник Іван Марчук, історики Ярослав Грицак, Сергій Плохий тощо.

Теги: #звернення #агресія_рф #діячі_культури
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