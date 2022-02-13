Події

13:29 13.02.2022

Небо над Україною залишається відкритим, держава планує додаткові фінгарантії для підтримки авіаринку - Мінінфраструктури

3 хв читати
Небо над Україною залишається відкритим, держава планує додаткові фінгарантії для підтримки авіаринку - Мінінфраструктури

Україна не планує припиняти повітряний рух і працює над запобіганням ризикам для авіаперевізників.

Як повідомили в Міністерстві інфраструктури України в неділю, інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, і відповідне рішення не ухвалювалося.

"Сьогодні в Мінінфраструктури відбулася робоча нарада за участю керівництва Офісу президента України, Державної авіаційної служби України, ДП "Украерорух", ДП МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації", - наголосили в Міністерстві.

За даними відомства, більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без обмежень.

"У деяких перевізників виникають труднощі, пов'язані з коливаннями на ринках страхування. Зі свого боку, держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку", - наголосили в Мінінфраструктури.

Також у міністерстві повідомили, що Україна проводить консультації з міжнародними партнерами та готує відповідні рішення уряду.

"Ринки страхових послуг, так само як і ринки капіталу, вразливі до інформаційного поля. Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується. Для цього уряд, Офіс президента і наші міжнародні партнери розробляють спільні рішення. У разі необхідності держава забезпечить повернення всіх громадян України з-за кордону", - прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Пізніше заступник голови Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко підтвердив, що небо над Україною залишається відкритим, і влада не ухвалювала жодних рішень щодо закриття повітряного простору.

EASA (Європейське агентство авіаційної безпеки) також не давало рекомендацій обмежити польоти в повітряному просторі України, повідомив він у Facebook.

"Більшість авіакомпаній продовжують діяльність без обмежень. Що ж відбувається? Деякі авіакомпанії відчувають труднощі через ринки страхування. Щоб пасажири не зазнали пов'язаних з цим незручностей, сьогодні разом з міністром інфраструктури провели зустріч з керівництвом Державіаслужби, Україноруху, аеропорту Бориспіль і українських авіакомпаній", - написав заступник голови ОП.

За словами Тимошенка, Україна готова підтримати авіаперевізників і найближчим часом будуть ініційовані необхідні урядові рішення.

Раніше джерело в Мінінфраструктури повідомляло, що Україна не планує призупиняти повітряний рух у своєму повітряному просторі на державному рівні, однак рішення про припинення перельотів можуть ухвалювати самі авіакомпанії.

Як повідомлялося, народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко з посиланням на власні джерела розповів, що повітряний рух в Україні може бути призупинено в понеділок вдень через рішення однієї зі страхових компаній про припинення страховки цивільних літаків. "Найімовірніше, з завтрашнього дня з 16.00 за Києвом повітряний рух в Україні буде призупинено. Одна з найбільших страхових британських компаній вже розіслала повідомлення про те, що з завтрашнього дня з 14.00 за Лондоном (16.00 за Києвом) припиняється страховка цивільних літаків, які перебувають у повітряному просторі України", - написав він у Telegram.

Водночас парламентарій не уточнив, про яку саме страхову компанію йдеться і літаки яких авіакомпаній нею застраховані. Водночас він анонсував заборону на вліт в Україну літаків авіакомпанії Air France вже з неділі, 13 лютого і повідомив, що заборона може тривати 1-2 тижні.

Раніше нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти в Україну Запланований на вечір суботи авіарейс до Києва було скасовано. Таке рішення було ухвалено як запобіжний захід через напружену ситуацію навколо України. Наприкінці січня KLM заборонила екіпажам своїх літаків залишатися на ночівлю в Києві.

У неділю з'явилася інформація, що літак авіакомпанії SkyUp, що прямував з Мадейри (Португалія) до Києва, сів у Молдові через заборону лізингодавця, резидента Ірландії, на вліт борту в Україну. Заборона була введена незважаючи на зусилля авіакомпанії.

 

Теги: #мінінфраструктури #авіасполучення #агресія_рф
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:35 13.02.2022
Українські страховики отримали повідомлення про тимчасове зняття з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні

Українські страховики отримали повідомлення про тимчасове зняття з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні

14:15 13.02.2022
Берлін чекає від Москви кроків з деескалації – джерело у відомстві канцлера

Берлін чекає від Москви кроків з деескалації – джерело у відомстві канцлера

13:49 13.02.2022
Діячі мистецтв закликали світових лідерів забезпечити мир в Україні

Діячі мистецтв закликали світових лідерів забезпечити мир в Україні

12:13 13.02.2022
Зеленський обговорив з головою Євроради питання безпеки, санкцій і роботу "нормандської четвірки"

Зеленський обговорив з головою Євроради питання безпеки, санкцій і роботу "нормандської четвірки"

12:07 13.02.2022
Нардеп Гончаренко: повітряний рух в Україні може бути призупинено з 16.00 понеділка

Нардеп Гончаренко: повітряний рух в Україні може бути призупинено з 16.00 понеділка

12:05 13.02.2022
Літак SkyUp, що прямував з Мадейри до Києва, сів у Молдові через заборону власника на вліт в Україну – авіакомпанія

Літак SkyUp, що прямував з Мадейри до Києва, сів у Молдові через заборону власника на вліт в Україну – авіакомпанія

10:23 13.02.2022
Австралія тимчасово переводить роботу свого посольства з Києва до Львова у зв'язку з ситуацією навколо України – МЗС

Австралія тимчасово переводить роботу свого посольства з Києва до Львова у зв'язку з ситуацією навколо України – МЗС

18:35 10.02.2022
Зеленський поінформував прем'єр-міністра Литви про ситуацію з безпекою вздовж українських кордонів

Зеленський поінформував прем'єр-міністра Литви про ситуацію з безпекою вздовж українських кордонів

17:10 10.02.2022
Столтенберг обговорив із Зеленським нарощування Росією військових сил біля України

Столтенберг обговорив із Зеленським нарощування Росією військових сил біля України

16:32 10.02.2022
Блінкен обговорив зі Столтенбергом відповідь Заходу на ситуацію навколо України

Блінкен обговорив зі Столтенбергом відповідь Заходу на ситуацію навколо України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нардеп Гончаренко: повітряний рух в Україні може бути призупинено з 16.00 понеділка

Літак SkyUp, що прямував з Мадейри до Києва, сів у Молдові через заборону власника на вліт в Україну – авіакомпанія

Австралія тимчасово переводить роботу свого посольства з Києва до Львова у зв'язку з ситуацією навколо України – МЗС

У Луганській області в результаті вибуху в кафе постраждали понад 10 людей

В Україні за добу виявили 24 518 нових випадків захворювання на Covid-19, одужали 8 288 людей, 140 померли

ОСТАННЄ

США перекинули в ОАЕ винищувачі F-22 після атак єменських повстанців – ТБ

Посольство України в Молдові надає допомогу пасажирам літака SkyUp, що екстрено сів у Кишеневі – МЗС

На початку тижня в Україні буде тепло і без опадів

У Харкові чоловік у стані алкогольного сп'яніння скоїв напад на лікарів "швидкої допомоги", ніхто не постраждав

У Луганській області в результаті вибуху в кафе постраждали понад 10 людей

В Україні за добу виявили 24 518 нових випадків захворювання на Covid-19, одужали 8 288 людей, 140 померли

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 410 млн

Україна й Туреччина обговорили ситуацію в акваторіях Чорного та Азовського морів

Канада тимчасово переводить своє посольство з Києва до Львова

Минулої доби російські найманці на Донбасі чотири рази порушили режим тиші

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА