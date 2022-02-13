Небо над Україною залишається відкритим, держава планує додаткові фінгарантії для підтримки авіаринку - Мінінфраструктури

Україна не планує припиняти повітряний рух і працює над запобіганням ризикам для авіаперевізників.

Як повідомили в Міністерстві інфраструктури України в неділю, інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, і відповідне рішення не ухвалювалося.

"Сьогодні в Мінінфраструктури відбулася робоча нарада за участю керівництва Офісу президента України, Державної авіаційної служби України, ДП "Украерорух", ДП МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації", - наголосили в Міністерстві.

За даними відомства, більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без обмежень.

"У деяких перевізників виникають труднощі, пов'язані з коливаннями на ринках страхування. Зі свого боку, держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку", - наголосили в Мінінфраструктури.

Також у міністерстві повідомили, що Україна проводить консультації з міжнародними партнерами та готує відповідні рішення уряду.

"Ринки страхових послуг, так само як і ринки капіталу, вразливі до інформаційного поля. Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується. Для цього уряд, Офіс президента і наші міжнародні партнери розробляють спільні рішення. У разі необхідності держава забезпечить повернення всіх громадян України з-за кордону", - прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Пізніше заступник голови Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко підтвердив, що небо над Україною залишається відкритим, і влада не ухвалювала жодних рішень щодо закриття повітряного простору.

EASA (Європейське агентство авіаційної безпеки) також не давало рекомендацій обмежити польоти в повітряному просторі України, повідомив він у Facebook.

"Більшість авіакомпаній продовжують діяльність без обмежень. Що ж відбувається? Деякі авіакомпанії відчувають труднощі через ринки страхування. Щоб пасажири не зазнали пов'язаних з цим незручностей, сьогодні разом з міністром інфраструктури провели зустріч з керівництвом Державіаслужби, Україноруху, аеропорту Бориспіль і українських авіакомпаній", - написав заступник голови ОП.

За словами Тимошенка, Україна готова підтримати авіаперевізників і найближчим часом будуть ініційовані необхідні урядові рішення.

Раніше джерело в Мінінфраструктури повідомляло, що Україна не планує призупиняти повітряний рух у своєму повітряному просторі на державному рівні, однак рішення про припинення перельотів можуть ухвалювати самі авіакомпанії.

Як повідомлялося, народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко з посиланням на власні джерела розповів, що повітряний рух в Україні може бути призупинено в понеділок вдень через рішення однієї зі страхових компаній про припинення страховки цивільних літаків. "Найімовірніше, з завтрашнього дня з 16.00 за Києвом повітряний рух в Україні буде призупинено. Одна з найбільших страхових британських компаній вже розіслала повідомлення про те, що з завтрашнього дня з 14.00 за Лондоном (16.00 за Києвом) припиняється страховка цивільних літаків, які перебувають у повітряному просторі України", - написав він у Telegram.

Водночас парламентарій не уточнив, про яку саме страхову компанію йдеться і літаки яких авіакомпаній нею застраховані. Водночас він анонсував заборону на вліт в Україну літаків авіакомпанії Air France вже з неділі, 13 лютого і повідомив, що заборона може тривати 1-2 тижні.

Раніше нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти в Україну Запланований на вечір суботи авіарейс до Києва було скасовано. Таке рішення було ухвалено як запобіжний захід через напружену ситуацію навколо України. Наприкінці січня KLM заборонила екіпажам своїх літаків залишатися на ночівлю в Києві.

У неділю з'явилася інформація, що літак авіакомпанії SkyUp, що прямував з Мадейри (Португалія) до Києва, сів у Молдові через заборону лізингодавця, резидента Ірландії, на вліт борту в Україну. Заборона була введена незважаючи на зусилля авіакомпанії.