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08:29 13.02.2022

В Україні за добу виявили 24 518 нових випадків захворювання на Covid-19, одужали 8 288 людей, 140 померли

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В Україні за добу виявили 24 518 нових випадків захворювання на Covid-19, одужали 8 288 людей, 140 померли

В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 24 518 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужали 8 288 людей, 140 померли, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 12 лютого в Україні зафіксовано 24 518 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 961, медпрацівників – 329); 36 453 особи були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 363 особи, другу дозу - 16 369 осіб, додаткову дозу отримали 300 осіб, бустерну дозу - 9 421 особа. Також за минулу добу госпіталізовано - 3 935 осіб; летальних випадків – 140, одужали – 8 288 людей", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі відомства.

Днем раніше, 12 лютого за добу виявили 38 212 нових випадків захворювання, 11 лютого за добу виявили 41 229 нових випадків захворювання на СOVID-19, 10 лютого за добу виявили 41 694 нові випадки захворювань, 9 лютого було виявлено 38 257 нових підтверджених випадків COVID-19, 8 лютого зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання, 7 лютого за добу виявили 23 378 нових випадків захворювання СOVID-19, 6 лютого кількість нових випадків коронавірусу досягла 27 851, 5 лютого за добу виявили 42 533 нові випадки захворювання на СOVID-19 , 4 лютого на коронавірус захворіли 43 778 людей, 3 лютого за добу виявили 39 620 нових випадків захворювання на СOVID-19, 2 лютого за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 525 700 осіб; одужало – 3 779 057 осіб; летальних випадків - 102 808.

 

 

 

Теги: #статистика #україна #коронавірус
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