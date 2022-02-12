Макрон у суботу обговорив із Путіним шляхи виконання Мінських домовленостей та умови безпеки в Європі

Президент Франції Емманюель Макрон обговорив у суботу, 12 лютого, з російським лідером Володимиром Путіним у телефонному режимі шляхи виконання Мінських домовленостей та умов безпеки в Європі, повідомила пресслужба Єлисейського палацу.

"Обмін думками дозволив простежити обговорення глав двох держав у Москві в понеділок, 7 лютого. Два президенти обговорили шляхи просування виконання Мінських домовленостей і продовжили обговорення умов безпеки та стабільності в Європі. Обидва вони висловили бажання продовжити діалог за цими двома пунктами", - сказано в повідомленні.

Макрон повідомив Путіну про побоювання європейських партнерів і союзників.

Також французький лідер зазначив, що "щирий діалог несумісний з ескалацією".

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що він поговорив телефоном з Макроном після розмови останнього з президентом РФ Володимиром Путіним.